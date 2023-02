Tuur Dens strandt op een zucht van een EK-medaille in de scratch

Tuur Dens heeft net geen medaille in de scratch behaald. Hij kwam in de eindsprint net te kort.

De scratch begon meteen veelbelovend. Tweevoudig Europees kampioen Leitao ging vanaf de start er al vandaar, maar zijn liedje was enkele ronden later weer uitgezongen.

Daarna was er een uitval van Murphy en halfweg probeerde ook Tuur Dens het, maar beide aanvallen haalden niets uit. Op zo'n 20 ronden van het einde zag Bevort zijn kans en reed een mooie voorsprong bij elkaar.

Het was Leitao die reageerde en onder meer ook Dens terugbracht. In de laatste ronden gooide Leitao al zijn kaarten op tafel, maar Oliver Wood ging er nog op en over en kroonde zich tot Europees kampioen. Dens moest in de eindsprint van te ver komen en kwam net te kort voor de medailles. Eefting pakte zilver en Grondin werd 3e. Dens eindigde 4e.