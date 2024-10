Vierde WK in 25 dagen: Lotte Kopecky pakt opnieuw een medaille

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In Denemarken wordt het WK baanwielrennen afgewerkt. Lotte Kopecky pakte vanavond een zilveren medaille.

Na twee jaar op rij de afvalling op het WK baanwielrennen gewonnen te hebben, moest Lotte Kopecky zich nu tevreden stellen met het zilver.

Het goud ging naar de Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston. Die was in de slotronde duidelijk nog wat frisser in de benen dan onze landgenote.

Kopecky had de hele koers goed gecontroleerd en al bij al eenvoudig alle afvallingen overleefd. Enkel in de slotsprint kwam ze duidelijk te kort.

Het was het vierde WK voor Kopecky in 25 dagen tijd. Ze pakte goud op het WK op de weg, zilver op het WK gravel en nu ook nog zilver op het WK baanwielrennen.

Het WK baanwielrennen zit er echter nog niet op voor onze landgenote. Zondag sluit Kopecky haar seizoen af met de puntenkoers.