Visma-Lease a Bike klaar en duidelijk na vierde plaats van Van Aert: "Dat is niet de realiteit"

Visma-Lease a Bike heeft een sterke Ronde van Vlaanderen gereden, met een vierde plaats van Wout van Aert en een zesde plaats van Tiesj Benoot. Bij de Nederlandse ploeg waren ze dan ook tevreden achteraf.

Net als in Dwars door Vlaanderen waren Wout van Aert, Tiesj Benoot en Matteo Jorgenson op de afspraak in de Ronde van Vlaanderen. Woensdag greep Van Aert net naast de zege, nu greep hij net naast een podiumplaats.

"Dat was hem echt gegund, maar we mogen heel tevreden zijn. Tot de laatste Kwaremont zaten we in winnende positie", zegt Head of Racing Grischa Niermann bij WielerFlits. Ook al waren Pogacar en Van der Poel dan beter bergop.

Van Aert kraakte niet in de Ronde

Niermann zag echter ook een strijdvaardige Van Aert. Op de Koppenberg moest hij snel de rol lossen, maar Van Aert knokte zich wel terug in de wedstrijd en was op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont misschien wel de tweede beste man in koers.

"Wout heeft echt meegestreden. Natuurlijk hoop je dan dat-ie de sprint wint, of dat-ie met twee vingers in de neus Van der Poel en Pogacar kan volgen. Maar dat is niet de realiteit", stelt Niermann nog.

Het geeft wel allemaal vertrouwen voor Parijs-Roubaix van volgende week. Van Aert stond daar al twee keer op het podium, namelijk bij zijn twee laatste deelnames in 2022 (tweede) en 2023 (derde).