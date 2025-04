Christoph Roodhooft geloofde zieke Mathieu van der Poel niet: "Niet lachen, hé"

Mathieu van der Poel kende niet de beste voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen en viel onderweg ook nog eens. Een historische vierde zege zat er zo niet in voor de Nederlander.

Kon Mathieu van der Poel na Milaan-Sanremo en de E3 Saxo Classic ook de Ronde van Vlaanderen winnen? De Nederlander had sinds zijn zege in de E3 op 28 maart niet meer gekoerst en intussen was er heel wat gebeurd.

Na de Ronde van Vlaanderen werd duidelijk dat Van der Poel ziek was geworden na de E3. "We hadden het gevoel dat het de goede kant op kantelde, maar het werd slechter. Daar is niets aan te doen", zegt Christoph Roodhooft bij Sporza.

Ziekte en valpartij nekken Van der Poel

"Hij stuurde me toevallig op 1 april (afgelopen dinsdag) dat hij heel goed ziek was. 'Niet lachen, hé', zei ik hem." Van der Poel was jammer genoeg bloedserieus. "Hij heeft drie dagen antibiotica genomen." Het werd zo een vervelende aanloop voor Van der Poel.

Tijdens de Ronde van Vlaanderen kwam Van der Poel ook nog zwaar ten val, daarbij zou hij zijn schouder ook bezeerd hebben. Door die optelsom moest Van der Poel de rol lossen op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont.

"De onderbroken voorbereiding zal een rol gespeeld hebben. Hij voelde zich gisteren en vanochtend goed, maar het ging over details, hé. Het is niet dat hij mijlenver is weggereden. Het gaat over 15 seconden, breken of niet."