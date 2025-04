🎥 Philippe Gilbert lacht met Tadej Pogacar: "Het is officieel, hij speelt vals"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar maakte deze week bijzonder indruk met zijn verkenning van Parijs-Roubaix. Al plaatst Philippe Gilbert daar nu een stevige kanttekening bij.

Over een week staat Tadej Pogacar voor het eerst in zijn carrière aan de start van Parijs-Roubaix. De wereldkampioen verkende de kasseistroken al een eerste keer in februari, dat deed hij afgelopen woensdag nog een keer.

De gegevens van de wereldkampioen op Strava waren om van te duizelen. Op de kasseistrook van Mons-en-Pevele pakte Pogacar de KOM, op Carrefour de l'Arbre reed Pogacar even snel als de toptijd van Van Aert in 2023.

Pogacar achter de motor op verkenning Parijs-Roubaix

Al was er bij zijn verkenning wel een motor aanwezig, dat bewijzen toch nieuwe beelden die opdoken. "Het is officieel, Pogacar speelde vals door achter de motor te rijden om KOM’s op Strava te pakken'', schrijft Philippe Gilbert op zijn sociale media.

''En iedereen vond dat hij in topvorm was'', besloot de voormalige wereldkampioen met enkele lachende emoji's. Zelf ontkende Pogacar enkele dagen geleden ook niet dat hij achter een motor reed tijdens zijn verkenning.

"Op bepaalde sectoren blies de wind in het voordeel, dat scheelde. Het maakte het sneller en iets minder pijnlijk. (lacht) En er waren ook enkele stroken waar ik achter de motor reed", zei de Sloveen bij HLN.