Evenepoel & co moederziel alleen, ploegleider spreekt mysterieuze taal: "Zo werkt het niet meer"

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Remco Evenepoel heeft nog eens kunnen losrijden na een overwinning. Zijn ploegleider wijst er vooral op dat Red Bull erop aangewezen was om als enige ploeg het werk op te knappen.

"Vroeger werd er al eens een rondje gehengeld in het peloton om bepaalde afspraken te smeden. Zo werkt het niet meer", onthult Klaas Lodewyck mysterieus in HLN. "Er is ook weer één en ander gebeurd dit klassieke voorjaar. Waardoor we op voorhand wisten: ze gaan het toch niet doen. Dus hebben we ons de moeite bespaard."

Lodewyck haalt er haast de schouders bij op en zag Danny van Poppel en Tim van Dijke de debatten openen. "Door het feit dat we er moederziel alleen voor stonden, besloten we meteen constant met twee man te rijden. En zo het werk mooi te verdelen, eerder dan elkaar één voor één overkopt te knallen. We gaven gas waar het kon."

Slimme Evenepoel

Lodewyck doet ook uit de doeken wat juist het plan van Evenepoel was. "Het oorspronkelijke idee was om vol te gaan op de Keutenberg. Maar met de wind in het nadeel zou het van daar nog een heel lange weg worden tot Berg en Terblijt, beseften we. Dus legde Remco het slim aan boord. Hij liet zijn gezelschap mee ronddraaien", stelde Lodewyck tevreden vast.

Voorts was het ook de bedoeling om de Cauberg te 'gebruiken', maar Lodewyck zag de regenval en de dalende temperaturen in de finale ook een impact hebben op de explosiviteit. Door de positie van de wind werd Evenepoel aangeraden zo lang mogelijk te wachten in de sprint. Hij beloonde het werk van de ploeg alsnog.

Lees ook... Evenepoel hakt de knoop door: deze topkoers verdwijnt definitief van zijn programma
Van de absolute toppers was Evenepoel de enige aan de start. Het was dan ook logisch dat de andere ploegen de verantwoordelijkheid in de schoenen van Red Bull schoven. Dat was voor Red Bull misschien een tikkeltje frustrerend, maar het is nu niet zo dat de ploeg hiermee in verschillende wedstrijden te maken krijgt. 

Evenepoel hakt de knoop door: deze topkoers verdwijnt definitief van zijn programma

Evenepoel hakt de knoop door: deze topkoers verdwijnt definitief van zijn programma

14:00
Ouders Evenepoel worden weer warm onthaald bij mensen die erg veel betekend hebben voor Remco

Ouders Evenepoel worden weer warm onthaald bij mensen die erg veel betekend hebben voor Remco

13:30
Evenepoel reageert op zware valpartij van Vauquélin en Jorgenson in Amstel Gold Race

Evenepoel reageert op zware valpartij van Vauquélin en Jorgenson in Amstel Gold Race

12:30
Evenepoel versmacht laatste tegenstander met onverwachte, slimme tactiek en legt zijn keuze uit

Evenepoel versmacht laatste tegenstander met onverwachte, slimme tactiek en legt zijn keuze uit

08:30
Uitdager van Lidl-Trek houdt zich niet in over Evenepoel en geeft iets heel verrassends toe

Uitdager van Lidl-Trek houdt zich niet in over Evenepoel en geeft iets heel verrassends toe

09:30
De Cauwer verbaasd over negativiteit richting Evenepoel en wijst op opmerkelijk verschil met Van Aert

De Cauwer verbaasd over negativiteit richting Evenepoel en wijst op opmerkelijk verschil met Van Aert

10:30
Opnieuw een rennerszoon met de naam Georges: Laurens De Plus heeft heuglijk nieuws om mee te delen

Opnieuw een rennerszoon met de naam Georges: Laurens De Plus heeft heuglijk nieuws om mee te delen

13:00
Voert Evenepoel nog een wijziging door? Lodewyck onthult wat de doorslag geeft

Voert Evenepoel nog een wijziging door? Lodewyck onthult wat de doorslag geeft

19/04
Del Grosso zet iedereen met de voeten op de grond: "Ik ben geen Van der Poel"

Del Grosso zet iedereen met de voeten op de grond: "Ik ben geen Van der Poel"

12:00
Evenepoel verklapt stevig detail over zijn winnende sprint in de Amstel Gold Race

Evenepoel verklapt stevig detail over zijn winnende sprint in de Amstel Gold Race

20:00
Na zware valpartij plots Van Aert optrommelen? Belgische Visma-ploegleider verkondigt beslissing

Na zware valpartij plots Van Aert optrommelen? Belgische Visma-ploegleider verkondigt beslissing

10:00
🎥 Visma-Lease a Bike heeft slecht nieuws over Jorgenson na zware valpartij

🎥 Visma-Lease a Bike heeft slecht nieuws over Jorgenson na zware valpartij

09:00
Met veel vertrouwen naar de streep: Evenepoel onthult waarom hij tegen Skjelmose wilde sprinten

Met veel vertrouwen naar de streep: Evenepoel onthult waarom hij tegen Skjelmose wilde sprinten

18:00
🎥 Revanche beet: Evenepoel knalt naar de zege in de Amstel Gold Race in duel tegen Skjelmose

🎥 Revanche beet: Evenepoel knalt naar de zege in de Amstel Gold Race in duel tegen Skjelmose

17:22
Monsterloon van acht miljoen euro voor Seixas? Bruyneel geeft zijn ongezouten mening

Monsterloon van acht miljoen euro voor Seixas? Bruyneel geeft zijn ongezouten mening

07:00
📷 Met een grote glimlach: Van Aert in opvallende rol op training met Benoot

📷 Met een grote glimlach: Van Aert in opvallende rol op training met Benoot

21:00
Vansevenant komt weer boven water in de Amstel en is helder over winnaar Evenepoel

Vansevenant komt weer boven water in de Amstel en is helder over winnaar Evenepoel

19:00
Vijfde plaats in de Amstel Gold Race: Emiel Verstrynge doet zijn verhaal na knappe prestatie

Vijfde plaats in de Amstel Gold Race: Emiel Verstrynge doet zijn verhaal na knappe prestatie

18:30
"Dankzij ons": Patrick Lefevere laat er geen twijfel over bestaan wat Specialized betreft

"Dankzij ons": Patrick Lefevere laat er geen twijfel over bestaan wat Specialized betreft

17:00
Pogacar slaat Amstel en Waalse Pijl over: Vanmarcke ziet meerdere oorzaken

Pogacar slaat Amstel en Waalse Pijl over: Vanmarcke ziet meerdere oorzaken

16:30
Gemengde gevoelens bij Moors na ereplaats in de Amstel, die ook iets opvallend vaststelt

Gemengde gevoelens bij Moors na ereplaats in de Amstel, die ook iets opvallend vaststelt

16:00
Onverwachte Paula Blasi (23) wint de Amstel en pakt uit met verrassende uitspraken

Onverwachte Paula Blasi (23) wint de Amstel en pakt uit met verrassende uitspraken

15:00
Lodewyck ziet straffe evolutie bij Remco Evenepoel: "Dat was in die fase van zijn carrière toch iets minder"

Lodewyck ziet straffe evolutie bij Remco Evenepoel: "Dat was in die fase van zijn carrière toch iets minder"

18/04
Evenepoel laat duidelijk van zich horen over afwezigheid van Van der Poel, Pogacar en Van Aert

Evenepoel laat duidelijk van zich horen over afwezigheid van Van der Poel, Pogacar en Van Aert

19/04
Van Wilder met vraagtekens in de Amstel én weet wat hij niet moet doen om Evenepoel te kloppen

Van Wilder met vraagtekens in de Amstel én weet wat hij niet moet doen om Evenepoel te kloppen

19/04
Thibau Nys staat voor belangrijke stap in zijn leven, vader Sven vindt één iets vervelend

Thibau Nys staat voor belangrijke stap in zijn leven, vader Sven vindt één iets vervelend

19/04
Weinig geloof: Evenepoel krijgt harde boodschap over ambities in de Tour

Weinig geloof: Evenepoel krijgt harde boodschap over ambities in de Tour

19/04
Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert bijt van zich af

Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert bijt van zich af

19/04
1
Lodewyck zet Evenepoel op scherp na fout vorig jaar in de Amstel Gold Race

Lodewyck zet Evenepoel op scherp na fout vorig jaar in de Amstel Gold Race

18/04
Klaar voor de Amstel Gold Race? De Wolf onthult berichtje dat hij kreeg van Evenepoel

Klaar voor de Amstel Gold Race? De Wolf onthult berichtje dat hij kreeg van Evenepoel

19/04
📷 Geen Amstel Gold Race: Mathieu van der Poel heeft andere plannen

📷 Geen Amstel Gold Race: Mathieu van der Poel heeft andere plannen

19/04
"Behoorlijk waardeloos": analist ziet stevig nadeel voor Visma-kopman Jorgenson tegen Evenepoel

"Behoorlijk waardeloos": analist ziet stevig nadeel voor Visma-kopman Jorgenson tegen Evenepoel

19/04
Na kritiek op fiets van Shimano: mecanicien die Pogacar hielp dient hem van antwoord

Na kritiek op fiets van Shimano: mecanicien die Pogacar hielp dient hem van antwoord

19/04
🎥 "Zijn tweede thuis": Remco Evenepoel verbroedert daags voor de Amstel met ex-speler van Club Brugge

🎥 "Zijn tweede thuis": Remco Evenepoel verbroedert daags voor de Amstel met ex-speler van Club Brugge

18/04
Kopecky maakt indruk op de piste in Gent én onthult nog nieuwe koers op haar programma

Kopecky maakt indruk op de piste in Gent én onthult nog nieuwe koers op haar programma

19/04
Del Grosso trekt veelzeggende conclusie voor de Amstel: "Als je weet dat Evenepoel start ..."

Del Grosso trekt veelzeggende conclusie voor de Amstel: "Als je weet dat Evenepoel start ..."

18/04

