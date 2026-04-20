Evenepoel & co moederziel alleen, ploegleider spreekt mysterieuze taal: "Zo werkt het niet meer"

Remco Evenepoel heeft nog eens kunnen losrijden na een overwinning. Zijn ploegleider wijst er vooral op dat Red Bull erop aangewezen was om als enige ploeg het werk op te knappen.

"Vroeger werd er al eens een rondje gehengeld in het peloton om bepaalde afspraken te smeden. Zo werkt het niet meer", onthult Klaas Lodewyck mysterieus in HLN. "Er is ook weer één en ander gebeurd dit klassieke voorjaar. Waardoor we op voorhand wisten: ze gaan het toch niet doen. Dus hebben we ons de moeite bespaard."

Lodewyck haalt er haast de schouders bij op en zag Danny van Poppel en Tim van Dijke de debatten openen. "Door het feit dat we er moederziel alleen voor stonden, besloten we meteen constant met twee man te rijden. En zo het werk mooi te verdelen, eerder dan elkaar één voor één overkopt te knallen. We gaven gas waar het kon."

Slimme Evenepoel

Lodewyck doet ook uit de doeken wat juist het plan van Evenepoel was. "Het oorspronkelijke idee was om vol te gaan op de Keutenberg. Maar met de wind in het nadeel zou het van daar nog een heel lange weg worden tot Berg en Terblijt, beseften we. Dus legde Remco het slim aan boord. Hij liet zijn gezelschap mee ronddraaien", stelde Lodewyck tevreden vast.

Voorts was het ook de bedoeling om de Cauberg te 'gebruiken', maar Lodewyck zag de regenval en de dalende temperaturen in de finale ook een impact hebben op de explosiviteit. Door de positie van de wind werd Evenepoel aangeraden zo lang mogelijk te wachten in de sprint. Hij beloonde het werk van de ploeg alsnog.

Van de absolute toppers was Evenepoel de enige aan de start. Het was dan ook logisch dat de andere ploegen de verantwoordelijkheid in de schoenen van Red Bull schoven. Dat was voor Red Bull misschien een tikkeltje frustrerend, maar het is nu niet zo dat de ploeg hiermee in verschillende wedstrijden te maken krijgt.