“Nauwelijks een meerwaarde”: Red Bull-BORA-hansgrohe komt met verrassende uitleg

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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“Nauwelijks een meerwaarde”: Red Bull-BORA-hansgrohe komt met verrassende uitleg
Foto: © photonews

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De ploegentijdrit in de Tour d’Auvergne-Rhône-Alpes van dinsdag lijkt op papier een ideale voorbereiding op de Tour de France. Toch ziet Red Bull-BORA-hansgrohe daar weinig voordeel in en komt de ploeg met een opvallende verklaring.

Twijfels over de waarde van de ploegentijdrit

De Tour d’Auvergne-Rhône-Alpes staat dit jaar in de belangstelling door de aanwezigheid van een ploegentijdrit. Omdat ook de Tour de France een dergelijke etappe als opener op het programma heeft, lijkt de wedstrijd een ideale generale repetitie. Toch delen niet alle ploegen die mening.

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe wordt het nut van deze voorbereiding sterk gerelativeerd. Ploegleider Klaas Lodewyck erkent dat de rit een praktische oefening kan zijn, maar verwacht er sportief weinig winst van voor de Tour.

Grote verschillen met de Tour

Volgens Lodewyck zijn de omstandigheden in beide wedstrijden simpelweg te verschillend om er veel lessen uit te trekken. “Je kan je praktische organisatie nog eens op punt stellen”, legt hij uit in Het Nieuwsblad, maar daar blijft het volgens hem grotendeels bij.

De Belgische ploegleider wijst vooral op het parcours. “Alleen al qua parcours is er geen vergelijking mogelijk.” In de Auvergne moeten de renners onderweg twee beklimmingen verwerken en is het belangrijk om zo lang mogelijk met een grote groep samen te blijven.

In de Tour de France ligt dat volgens hem helemaal anders. “Op het eind krijgen we echt een stukje bergop waar je met twee of drie renners evenveel snelheid kan maken als met zes of zeven.” Daardoor vragen beide ploegentijdritten een andere aanpak en tactiek.

Afwezigheid van de toppers

Die visie verklaart volgens Lodewyck ook waarom heel wat grote namen niet aan de start verschijnen van de Franse voorbereidingskoers. Verschillende Tourfavorieten kiezen ervoor om hun programma anders in te vullen.

Zo ontbreekt Jonas Vingegaard bij Visma-Lease a Bike, terwijl ook Remco Evenepoel en Florian Lipowitz niet van de partij zijn voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Tadej Pogacar laat de wedstrijd eveneens links liggen namens UAE Team Emirates. Volgens de ploegleider is die keuze logisch, omdat de meerwaarde van deze specifieke ploegentijdrit beperkt is.

Focus op de echte voorbereiding

Voor Red Bull-BORA-hansgrohe ligt de belangrijkste voorbereiding op een ander moment. De ploeg hecht meer belang aan de gezamenlijke trainingen en parcoursverkenningen vlak voor de Tour de France.

“Omdat hier deelnemen nauwelijks een meerwaarde heeft voor de ploegentijdrit in de Tour”, besluit Lodewyck. Volgens hem zal de laatste gezamenlijke training in Barcelona veel waardevoller zijn dan een extra wedstrijdkilometer in de Auvergne.

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Klaas Lodewyck

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