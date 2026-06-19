Naast de fiets Goede slogan? Geen Tour de France en dus besteedt 'ondernemer' Van Aert aandacht aan zijn investeringen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Goede slogan? Geen Tour de France en dus besteedt 'ondernemer' Van Aert aandacht aan zijn investeringen
Foto: © photonews

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Wout van Aert maakt er een prioriteit van om zich in zijn leven te omringen met slogans waar hij zich volledig in kan vinden. Nu hij zich niet meer voorbereidt op de Tour de France, is er tijd om aandacht te besteden aan zijn investeringen.

Zijn activiteiten als profwielrenner zijn voorlopig uiteraard nog het belangrijkste voor Van Aert. Momenteel kan hij echter geen wedstrijden rijden. Een elleboogwond die hij opliep bij een trainingsval vóór de Tour Auvergne-Rhône-Alpes raakte ontstoken. Daardoor moest hij opgeven en vervolgens bleek dat hij niet voldoende zou herstellen om aan de Tour de France deel te nemen.

Hij zal zich vanzelfsprekend op zijn herstel richten, zodat hij zo snel mogelijk weer op de fiets kan stappen. Tegelijkertijd kan het hem enige afleiding bieden om aandacht te besteden aan zijn investeringen. Van Aert is immers ook ondernemer. In juni 2022 werden Van Aert en Sarah De Bie minderheidsaandeelhouders van Heylen Vastgoed.

Van Aert is ook al een investeerder

Van Aert is naast investeerder en minderheidsaandeelhouder ook een commercieel uithangbord van het vastgoedbedrijf. Zo wordt zijn naam onder meer ingezet bij reclamecampagnes. Via zijn Instagram Stories deelt Van Aert een Instagrambericht over de Heylen Vastgoeddays. Op de groepsfoto staat de slogan: "Grote resultaten behaal je nooit alleen".

Die instelling sluit perfect aan bij Van Aert, die ook in het wielrennen veel belang hecht aan teamwork. "Samen winnen" is bovendien een bekende leus van Visma-Lease a Bike. Samen toewerken naar een doel, zo wil Van Aert in de sportwereld en in het leven staan. Dat kwam bijvoorbeeld naar voren na zijn tweede plaats in Dwars door Vlaanderen in 2025.

Van Aert wil dat Visma altijd als ploeg rijdt

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Van Aert nam toen de verantwoordelijkheid voor de beslissing om in de kopgroep vol voor zijn eigen sprint te gaan. Hij noemde zichzelf egoïstisch en vond dat hij zijn ploeggenoten daarmee tekort had gedaan. Drie Visma-renners waren die dag op pad met Neilson Powless, maar het was die laatste die won. 

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