Van Aert heeft quasi geen enkele keuze gehad: "Potentieel levensbedreigend"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Van Aert heeft quasi geen enkele keuze gehad: "Potentieel levensbedreigend"
Foto: © photonews

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Wout van Aert heeft besloten om niet naar de Tour te gaan. Hoewel: in welke mate heeft hij die keuze gehad? De omstandigheden lieten wellicht geen andere beslissing toe.

Visma-Lease a Bike liet weten dat Van Aert niet deelneemt aan de Tour de France, omdat hij door zijn elleboogblessure niet op tijd in vorm kan zijn. Zijn trainer Mathieu Heijboer gaf nog extra duiding en benadrukte hoe ernstig de toestand van Van Aert was. De ernst van de zaak is ook bij de tv-commentatoren volledig doorgedrongen.

Tijdens de VRT-uitzending van de eerste rit van de Baloise Belgium Tour kwam het nieuws over Van Aert ook aan bod. Volgens Bert De Backer was er geen andere keuze dan de Tour de France niet te rijden. "Van wat ik begrepen heb, heeft hij alle energie nodig om in het herstel te steken en om de infectie te overwinnen", aldus De Backer.

Van Aert moet alles eraan doen om te herstellen

De uitlatingen vanuit het kamp van Visma-Lease a Bike wekken de indruk dat Van Aert nog zeker een week tot anderhalve week van de fiets moet blijven. "Dan verlies je zoveel conditie. Naar mijn gevoel was de Tour rijden geen optie en moet hij alles doen om hiervan te herstellen." Geen Van Aert dus bij de Grand Départ in Barcelona.

Daar rijden de ploegen op 4 juli een ploegentijdrit. Visma-Lease a Bike won in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes de ploegentijdrit zonder veel inbreng van Van Aert. Dat heeft de beslissing misschien ook enigszins bespoedigd. Dat neemt niet weg dat de ploeg in normale omstandigheden enorm veel heeft aan Van Aert, die vaak veel druk wegneemt.

Kroon onderstreept welke gevolgen dit kon hebben

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Ook tijdens de Eurosport-uitzending van de eerste rit in de Ronde van Zwitserland werd erover gesproken. "Het is een aderlating. Het leek niets, maar het is potentieel levensbedreigend als het echt een bloedvergiftiging wordt en als een bacteriële infectie het lichaam binnendringt. Daar kun je echt aan overlijden. Je kunt het je niet voorstellen", aldus Karsten Kroon.

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