Beenbreuken en sleutelbeenbreuk: vreselijke valpartijen zorgen voor chaos en het verdict is even hard

Onlangs hebben opnieuw enkele zware valpartijen plaatsgevonden. Helaas was ook de medische afloop ervan ernstig: twee renners en een renster liepen een breuk op. Dat is de medische tol van crashes in de Ronde van Slovenië en Ronde van Zwitserland voor vrouwen.

Vooral de valpartij in de Ronde van Slovenië veroorzaakte veel chaos. In de tweede etappe gingen op iets minder dan veertig kilometer van de finish meerdere renners onderuit in een dalende bocht. Meerdere slachtoffers hadden medische verzorging nodig en werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat had gevolgen voor de koers.

Doordat verschillende slachtoffers moesten worden afgevoerd, waren er tijdelijk onvoldoende ambulances beschikbaar om de veiligheid in de koers te garanderen. De organisatie kon daardoor niet verantwoord verder koersen wanneer zich nog een valpartij zou voordoen en besloot de wedstrijd stil te leggen. Met bijna een halfuur neutralisatie tot gevolg.

Beenbreuk voor Prades en Towers

Gedurende die tijd stonden de renners letterlijk stil, waarna de wedstrijd weer kon worden hervat. Inmiddels is duidelijk hoe de zwaarst getroffen renners eraan toe zijn. Eduard Prades en Lucas Towers liepen allebei een beenbreuk op. Prades, een voormalig renner van Movistar die tegenwoordig voor Caja Rural-Seguros RGA uitkomt, mist hierdoor de Tour de France. Een bittere pil op zijn 38e.

🏥 Confirmada la fractura de tibia derecha de @eduprades como consecuencia de su caída ayer en el #TourofSlovenia. El catalán será trasladado a España para ser intervenido próximamente. ¡Mucho ánimo y a recuperarte bien, Edu!



📸 @SprintCycling #Súmatealverde 💚 pic.twitter.com/LZUvBxxuSg — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) June 19, 2026

Ook in de derde etappe van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen vond een ernstige valpartij plaats. Lauren Dickson kwam in de finale ten val. De Britse renster van FDJ United-Suez stapte weer op en reed de etappe als 87ste uit. Ze behield daardoor voorlopig haar tweede plaats in het algemeen klassement, maar kan niet verder rijden.





Sleutelbeenbreuk voor Dickson

Onderzoek in het ziekenhuis bracht een sleutelbeenbreuk aan het licht, waardoor ze niet meer aan de vierde etappe kan beginnen. In de recente Giro d’Italia Women speelde Dickson nog een belangrijke ondersteunende rol voor eindwinnares een teamgenote Demi Vollering. Alle verwonde renners en rensters zullen ook door hun teams verder opgevolgd worden.