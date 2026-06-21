🎥 Mathieu van der Poel krijgt na zinderende prestatie een boete van de jury

Mathieu van der Poel heeft een boete aan zijn broek. De reden waarom de jury Van der Poel beboet, is op zijn minst opvallend te noemen.

Nochtans was er met de prestatie van Van der Poel in de tijdrit in de Ronde van Zwitserland niets mis. In het verleden had de Nederlander ook al wel verdienstelijke tijdritten gereden, maar nog nooit had hij er eentje gewonnen. Het zag er naar uit dat dit nu wel ging gebeuren. Het was alleen afwachten of Tadej Pogacar nog onder zijn tijd ging.

Als de man met de voorlopig snelste tijd wachtte Van der Poel in de hotseat af en keek hij naar de laatste meters van de gele trui. Dat deed Van der Poel met een flesje drank in de hand en in ... ontblote torso. Wat had hij graag gewonnen. Op het moment dat Pogacar over de streep kwam, sprak de gelaatsuitdrukking van Van der Poel in elk geval boekdelen.

Ongeloof bij Van der Poel

Van der Poel kroop op het puntje van zijn stoel, boog voorover en lachte zijn tanden haast letterlijk bloot. Toen hij besefte dat Pogacar hem verslagen had met amper 0,3 seconde, boog Van der Poel dan nog een keer finaal het hoofd. Uit ongeloof gooide Van der Poel daarna zijn flesje weg. Hij glimlachte, maar het was toch eerder groen lachen.

Mathieu van der Poel's reaction to Tadej Pogacar beating his time by 0.31s 😬😅 pic.twitter.com/HVXonuhlK1 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 20, 2026

De beelden van Van der Poel gingen viraal. De harten van de wielerfan heeft hij ongetwijfeld opnieuw gestolen. Wie minder opgetogen was over Van der Poel, was de jury. Die stoorde zich aan het feit dat Van der Poel minutenlang in ontblote torso in beeld kwam. Hij heeft een boete gekregen van 500 Zwitserse frank voor een 'ongepaste outfit'.



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Van der Poel zal niet wakker liggen van boete

Die omschrijving klopt niet helemaal, want dit kon je amper een outfit noemen. Dat is net hetgene waar de UCI zich aan stoorde. Het bedrag van 500 Zwitserse frank komt overeen met 540 euro. Het moeten betalen van die boete zal niet hetgene zijn waar Van der Poel het zwaarst aan tilt.