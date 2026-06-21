Fascinerende Van der Poel slaat iedereen met verstomming: "Dat sloeg helemaal nergens op"

Wat een fascinerende renner is Mathieu van der Poel toch. In een wedstrijd waarin hij de koersdagen nodig leek te hebben om beter te worden, zet hij plotseling een dijk van een tijdrit neer. Het is soms moeilijk te verklaren.

Thijs Zonneveld kan er in de podcast In De Waaier nauwelijks de juiste woorden voor vinden. Van der Poel maakte zelf al de observatie dat hij in de eerdere ritten bergop behoorlijk goed mee kon. "Nu is hij wel altijd vrij eerlijk. Het is niet iemand die rookgordijnen gaat ophangen. De tijdrit laat zien dat ie wel in orde is. Als dit je basis is, kom je wel een eind ver."

Zonneveld weet dat dit niet de eerste fantastische tijdrit van Van der Poel is. "Toen hij in de Tour in het geel reed: dat sloeg helemaal nergens op. Dat was zo bizar goed. Hij werd toen vijfde. Toen eindigde hij op dertig seconden van Pogacar. In 2021 en 2022 is hij er in tijdritten echt voor gegaan. Er zijn ook jaren geweest dat hij amper tijdritten reed."

Focus Van der Poel ligt op klassiekers

Van der Poels focus kwam immers op de klassiekers te liggen. Daarnaast wil hij ook nog veldrijden en mountainbiken. "Hoeveel keer kan hij dan nog op een tijdritfiets zitten? Vorig jaar werd hij in Caen in de Tour achttiende. Dat was oké, maar dat was niet bijzonder. Als je ziet dat hij zo dicht bij Pogacar komt, is dit echt wel heel bijzonder."

Pogacar is toch de maat der dingen en moet er met het oog op de Tour voor zorgen dat hij een sterke tijdrit kan rijden. Dat maakt de prestatie van Van der Poel alleen maar specialer. "Het is een fascinerende prestatie. Het talent van die gast is moeilijk te peilen. Het is een deel techniek, maar het is ook deels te wijten aan er echt voor gaan."

Van der Poel imponeerde in 2022 al in het tijdrijden

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Als het gaat om de betere tijdritprestaties van Van der Poel, komt de Giro-tijdrit in Boedapest van 2022 in beeld. Van der Poel werd toen tweede achter Yates, maar eindigde voor Dumoulin. Later dat jaar werd hij vijfde in de Tour-tijdrit in Kopenhagen, achter vier klinkende namen. Hij kan de specialisten dus wel bedreigen.