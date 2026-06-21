Van der Poel verandert door instinct geweer compleet van schouder en wil één ding zeker niet doen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Van der Poel verandert door instinct geweer compleet van schouder en wil één ding zeker niet doen
Foto: © photonews

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Er is één ding dat Mathieu van der Poel zeker niet wil doen na zijn tijdrit in de Ronde van Zwitserland: zich suf piekeren. Eerder in de rittenkoers speelde de hitte hem parten, maar in het werk tegen de klok imponeerde hij.

Na zijn tweede plaats in de tijdrit van de Ronde van Zwitserland reageerde Van der Poel bij Het Nieuwsblad. Het verschil met Pogacar? Amper een zuchtje. Van der Poel is echter niet zinnens om te beginnen na te denken waar hij precies die 0,3 seconden liet liggen die hem de zege konden schenken. Het zit immers in zo'n kleine dingen.

Van der Poel heeft eens te meer laten blijken dat hij een renner is die nog altijd grotendeels teert op instinct. Op de ochtend van de tijdrit koos hij ervoor om met een andere tijdritfiets te starten dan de fiets waar hij een maand mee getraind had. Het is mooi om zien dat intuïtie nog een plek krijgt en die van Van der Poel laat hem zelden in de steek. Alleen in ontbloot bovenlijf in de hotseat zitten was misschien niet het beste idee.

Stage Van der Poel was bemoedigend

De sterke tijdritprestatie van Van der Poel komt ergens toch wel als een verrassing. Zeker omdat hij zich in de eerste etappes zo afzijdig hield. Van der Poel beweert nu dat hij wel wist dat hij in orde was, omdat de cijfers op stage prima waren. Alleen had hij in de eerste dagen last van de hitte en wilde hij ook niet te diep gaan voor een toptiennotering.

Als er een zege op het spel staat, komt er iets in Van der Poel los waardoor hij toch iets extra kan. In de eerste plaats was het al licht verrassend dat hij in de tijdrit voluit wilde gaan. In een tijdrit die hem ligt vindt hij dat ook gewoon fijner om te doen. Rijden op halve kracht, daar haalt hij geen plezier uit. Dan kan het vervelend worden, dixit VDP.

Beste tijdritprestatie ooit van Van der Poel

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Zijn prestatie van zaterdag mag beschouwd worden als de beste tijdritprestatie in de carrière van Van der Poel. In de Tour de France was hij al twee keer vijfde en in de Giro van 2022 was hij een keer tweede en een keer derde. Nog nooit kon hij een renner van het kaliber van Pogacar in een tijdrit zo tot het uiterste drijven.

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