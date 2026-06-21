Spraakmakend: Van Aert onderneemt eerste poging tot koersaspect en combineert dit met goed doel

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Spraakmakend: Van Aert onderneemt eerste poging tot koersaspect en combineert dit met goed doel
Foto: © photonews

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Voor het eerst sinds hij zijn afwezigheid in de Tour de France aankondigde, heeft Wout van Aert weer een fietsrit gemaakt. Het is in elk geval goed nieuws dat hij opnieuw op de fiets zit.

Van Aert heeft een korte maar heftige periode vol slecht nieuws achter de rug. Hij won nog wel een rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Die dag ondervond hij al meer pijn aan zijn elleboog als gevolg van een eerdere trainingsval. De volgende dag kwam hij niet meer aan de start, waarna de blessure aanvankelijk nog verergerde.

Door een infectie aan de wond moet Van Aert de Tour de France missen. De Belg is nu dus bezig aan zijn herstel, maar dat hield hem niet tegen om een rit te maken in het kader van de Olivia Classic. Van Aert laat op zijn Strava-pagina weten dat hij vandaag de Olivia Classic rijdt. Dat is een fietstocht waarmee geld wordt ingezameld voor het Olivia Fund.

Wout en Sarah steunen Olivia Fund

Dat is een organisatie die hem nauw aan het hart ligt. Zowel Van Aert als zijn echtgenote Sarah De Bie hebben op sociale media al vaker laten blijken het Olivia Fund te steunen. Deze vzw ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. De omstandigheden van zijn seizoen geven Van Aert de gelegenheid om zelf aan de fietstocht deel te nemen.

"De eerste poging om mijn stuur opnieuw vast te nemen", schrijft Van Aert bij de gegevens van zijn fietsrit. Hij vestigt daar niet voor niets de aandacht op. Het zal nog niet volledig comfortabel zijn geweest, maar het is in elk geval positief nieuws dat Van Aert opnieuw op de fiets zit. Hij reed 67,6 kilometer en deed daar 2 uur en 12 minuten over.

Van Aert zal gemist worden in de Tour

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Tijdens de rit legde hij in totaal 122 hoogtemeters af. Hopelijk helpt zijn terugkeer op de fiets hem om de teleurstelling van zijn afwezigheid in de Tour een plaats te geven. Van Aert heeft al tien Touretappes op zijn palmares en won op uiteenlopende manieren in Frankrijk. Zijn indrukwekkendste Tour reed hij wellicht in 2022.

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