Ze scharen zich er allebei volledig achter: Wout van Aert en Sarah tonen hun hart voor het goede doel

Wout van Aert en zijn echtgenote Sarah De Bie laten hun groot hart opnieuw spreken. Ze zetten allebei een goed doel in de kijker.

Zowel via de Instagram Stories van Wout van Aert zelf als die van Sarah De Bie wordt aandacht gevraagd voor de Olivia Classic op zondag 21 juni 2026. Bij de Olivia Classic worden een fietstocht en wandel- en looptochten georganiseerd in Herentals. De opbrengsten gaan naar het Olivia Fund, dat wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker financiert.

Vooral Sarah De Bie staat bekend om haar publieke steun aan de initiatieven van het Olivia Fund. Deze vzw werd opgericht ter nagedachtenis van Olivia Hendrickx, een meisje dat op jonge leeftijd overleed aan een hersenstamtumor. Het is vanzelfsprekend een goed doel om te steunen, en dat doen Sarah en ook Wout graag.

Meerdere opties bij goed doel gesteund door Wout en Sarah

Voor de Olivia Classic kunnen nog tickets worden aangeschaft. Wie vijf kilometer wil lopen of wandelen, of 25 kilometer zelfstandig wil fietsen, betaalt hiervoor 8 euro. Het is ook mogelijk om te kiezen voor zelfstandige fietstochten van 50 of 90 kilometer. Daarnaast is er een begeleide fietstocht van 90 kilometer, waarvoor 13 euro wordt gevraagd.

In elk geval zullen de inkomsten goed besteed worden: die boodschap dragen Wout en Sarah uit door dit evenement een hart onder de riem te steken. Van Aert deelde daarnaast op zijn Instagram Stories ook het filmpje van Visma-Lease a Bike over Grischa Niermann. Inmiddels is bekend dat Niermann binnenkort naar Lidl-Trek vertrekt.