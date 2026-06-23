Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend"

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Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar hebben voor een beklijvende strijd gezorgd in de tijdrit van de Ronde van Zwitserland. Van der Poel wachtte na zijn tijdrit met ontbloot bovenlijf in de hotseat op de tijd van Pogačar. Dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen.

De mening van de wedstrijdjury was duidelijk: Van der Poel kreeg een boete van 500 Zwitserse frank wegens ongepaste kleding in de hotseat. Een tikkeltje overdreven? "Neen, want hij heeft toch een halfuur in de hotseat gezeten. Hij had tijd genoeg om een shirt aan te trekken", meent Philippe Gilbert in het RTL-programma Dans le Peloton.

Net als Roxane Knetemann wijst Gilbert erop dat de sponsors van Van der Poel daardoor niet in beeld kwamen op een moment waarop dat wel mogelijk was. "Zijn ploeg heeft veel publiciteit verloren. Er zijn ploegen die ervan dromen om in beeld te komen terwijl miljoenen mensen aan het kijken zijn. Het beeld is niet top, hè."

Amorison stoort zich aan boete voor Van der Poel

Frédéric Amorison laat een heel ander geluid horen. "Ik vind het heel enerverend. Moeten we renners anno 2026 nog vragen om in de hotseat plaats te nemen? De meerderheid van de renners zit liever in de bus, waar het fris is." Volgens Gilbert moet het huidige systeem, waarbij de renner met de snelste tijd in de hotseat plaatsneemt, behouden blijven.

Gilbert wijst op mogelijke problemen met de podiumceremonie en de dopingcontrole wanneer renners de vrijheid krijgen om naar het hotel of de bus te gaan. Amorison pleit voor betere omstandigheden, al laat ook hij doorschemeren dat Van der Poel het anders kon aanpakken. "Het was alsof Mathieu aan het strand zat, maar het was misschien niet nodig."

Van der Poel grijpt net naast eerste tijdritzege

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Het is in ieder geval een beeld dat veel heeft losgemaakt. Van der Poel zelf zal vooral zijn sterke tijdrit onthouden. In de Tour de France eindigde hij al twee keer als vijfde in een tijdrit. In de Giro werd hij één keer tweede. Een eerste overwinning in een individuele tijdrit bij de profs is hem vooralsnog niet gegund.

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Mathieu Van Der Poel

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