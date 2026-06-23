Onbegrip over Van der Poel en zijn ploeg na boete in de Ronde van Zwitserland

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Onbegrip over Van der Poel en zijn ploeg na boete in de Ronde van Zwitserland
Foto: © photonews

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Het was veruit het opvallendste moment van de Ronde van Zwitserland. Mathieu van der Poel greep in de vierde etappe op een haar na naast de overwinning in de tijdrit, zat vervolgens met ontbloot bovenlijf in de hotseat en kreeg daarvoor later een boete van 500 Zwitserse frank van de wedstrijdjury.

Dat onderwerp spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Blijkbaar ook bij Roxane Knetemann, want de voormalige wielrenster sprak erover in de podcast In Het Wiel. Ze kan maar moeilijk geloven dat de jury hiervan een prioriteit moest maken. "Zijn we allemaal een beetje preutse mensen die naar wielrenner zitten te kijken, of zo?"

Volgens haar komt de letterlijke uitleg van het UCI-reglement erop neer dat Van der Poel de wielersport in diskrediet brengt door met ontbloot bovenlijf in de hotseat te zitten. Wie naar de kleine lettertjes kijkt, kan die regel gebruiken om een boete uit te delen. Knetemann vindt echter ook dat Van der Poel of zijn ploeg het incident had kunnen voorkomen.

Minder reclame gemaakt voor Alpecin-Premier Tech

"Een ploeg wil ook niet dat Mathieu in zijn blote bast zit", kijkt ze in de richting van Alpecin-Premier Tech. "Uiteindelijk maak je minder reclame. Dat is waar de ploeg zich zorgen over moet maken en eigenlijk hadden ze het tegen hem moeten zeggen." Het is dan ook enigszins vreemd dat Van der Poel geen shirt van Alpecin-Premier Tech aantrok.

Knetemann meent dat Van der Poel hierin zelf ook een verantwoordelijkheid heeft. "Eigenlijk had Mathieu ook moeten bedenken dat het voor de sponsor veel beter zou zijn als hij een shirt aan heeft." Kortom, de Nederlandse plaatst vraagtekens bij waar zowel de jury als Van der Poel en zijn ploeg precies mee bezig waren.

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Eerder sprak ook Karsten Kroon zich al uit over de zaak. Hij zou de boete zelf niet hebben uitgedeeld, maar was niet verrast dat Van der Poel werd bestraft. Het belangrijkste van die dag was echter dat Pogačar de tijdrit won. Van der Poel baalde daarvan en reageerde er een dag later nog op hilarische wijze op.

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