Remco en Patrick Evenepoel hebben boodschap voor emotionele uitbaters In De Rustberg: "Zoals een sterfgeval"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Remco en Patrick Evenepoel hebben boodschap voor emotionele uitbaters In De Rustberg: "Zoals een sterfgeval"
Foto: © photonews

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Het doek is nu definitief gevallen voor café In de Rustberg, dat sinds 2018 bekendstond als het officiële supporterscafé van Remco Evenepoel. Afgelopen zaterdag, 20 juni, vond het afscheidsfeest plaats. Na 120 jaar sloot het café in Schepdaal definitief de deuren.

In een reportage van RINGtv spreken de betrokkenen over wat de sluiting voor hen betekent. "Alleen maar mooie herinneringen. Het zijn speciale mensen", zegt Patrick Evenepoel, de vader van Remco, over uitbaters Guy Janssens en Jeannine Massagé. "Voor heel Schepdaal is dit een zeer groot verlies." Met de sluiting van het café zal het in het dorp nooit meer hetzelfde zijn.

In de loop der jaren zijn er tal van hoogtepunten geweest. "Toen Remco de Vuelta gewonnen heeft, was hier een massa volk", herinnert Guy zich. Zowel hij als Jeannine moest zaterdag vechten tegen de tranen. De emoties liepen hoog op. "Het is precies zoals een sterfgeval", bekent Guy. Jeannine onthoudt vooral de waardering.

Videoboodschap van Remco

Remco Evenepoel zelf stuurde een videoboodschap op. "Ik kan alleen maar met veel lof, positiviteit en liefde over jullie spreken. We hebben mooie momenten meegemaakt bij jullie in het café, zowel na goede resultaten als na een tegenslag. Ik moet jullie heel erg dankbaar zijn voor alles wat jullie hebben gegeven", aldus Evenepoel.

De renner had daarnaast nog een boodschap voor de uitbaters. "Maak heel veel tijd vrij voor de dingen die jullie nog niet hebben kunnen doen. Toch hoop ik dat Guy nog veel op de koers zal zijn en dat Jeannine ook een keer sneller zal kunnen meekomen." Ook Agna, de moeder van Remco, en zijn echtgenote Oumi waren zaterdag aanwezig

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