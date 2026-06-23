Volgende grote triomf Van Aert wordt al toegejuicht: "Nog markanter dan het winnen van Parijs-Roubaix"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Volgende grote triomf Van Aert wordt al toegejuicht: "Nog markanter dan het winnen van Parijs-Roubaix"
Foto: © photonews

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De beelden van een winnende Wout van Aert op de wielerbaan van Roubaix staan nog vers in het geheugen. Toch loert de volgende grote triomf mogelijk al om de hoek, als we enkele oud-renners mogen geloven.

Na zijn huzarenstukje in Noord-Frankrijk werd Van Aert echter weer met beide voeten op de grond gezet, letterlijk en figuurlijk. De Belg kwam tijdens een training ten val. Aanvankelijk leken de gevolgen mee te vallen, maar dat bleek slechts schijn. De wond aan zijn elleboog raakte geïnfecteerd: Van Aert kan daardoor niet deelnemen aan de Tour.

Zijn forfait voor de Tour wordt besproken in Dans le Peloton, het programma van RTL. "Voor hem persoonlijk is het misschien geen slechte zaak", denkt Philippe Gilbert. "Het WK in Montréal komt er al snel aan. De frisheid die hij de komende weken vindt zal in zijn voordeel spelen." Gilbert is dus positief over de kansen van Van Aert op het WK.

Gilbert denkt niet dat WK te zwaar is voor Van Aert

Is het parcours in Montréal dan niet te zwaar? "Het is een parcours met 3600 hoogtemeters, maar er is ook een vlak stuk", weerlegt Gilbert die twijfels. "De lokale ronden zullen hem goed liggen. Als hij de wereldtitel pakt, zal het ruimschoots verdiend zijn", gunt hij het zijn landgenoot alvast. "Hij stond al meerdere keren op het podium."

De wereldtitel op de weg ontbreekt nog op de erelijst van Van Aert. "Een regenboogtrui om zijn schouders zou nog markanter zijn dan het winnen van Parijs-Roubaix", schat Frédéric Amorison het in. "Het zou enorm zijn en verdiend als Van Aert een jaar lang de regenboogtrui kan dragen", zit Amorison op dezelfde golflengte als Gilbert.

Van Aert twee keer tweede in WK-wegrit

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Gilbert verwees al naar de eerdere podiumplaatsen van Van Aert. In de WK-wegrit stond hij twee keer op het podium: in 2020 in Imola en in 2023 in Glasgow. Beide keren eindigde hij als tweede. Het voelt wellicht alsof hij er al vaker dichtbij was, omdat Van Aert ook in 2020 en 2021 als tweede eindigde op het WK tijdrijden.

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