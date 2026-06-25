Koers VB: Evenepoel en Van Aert grote afwezigen, maar dé hoofdbreker bij uitstek is iets helemaal anders

Normaal gesproken zou de afwezigheid van Remco Evenepoel en Wout van Aert dé grote hoofdbreker zijn. De aandacht gaat nu echter even niet naar die twee vedetten. Belgian Cycling zal zich vrijdag vooral zorgen maken over de hitte en voor de renners en rensters geldt hetzelfde.

Het BK tijdrijden vindt vrijdag 26 juni plaats in en rond Maarkedal. Op de website van Belgian Cycling is het programma voor de volledige dag te vinden. Om 11.30 uur krijgt iedereen nogmaals de kans om het parcours te verkennen. Kort na de middag komen de mannen elite 2 in actie. Daarna volgen de vrouwen elite en de mannen elite.

De parcoursbouwer heeft een ronde van 20,5 kilometer uitgetekend. Voor de vrouwen elite en de mannen elite 2 bleef het sowies bij één ronde. De mannen elite rijden gingen twee ronden rijden en in totaal dus 41 kilometer afleggen. Door de hitte greep de organisatie in en werd het parcours ingekort: ook de mannen elite rijden 1 ronde.

Hoge temperaturen voorspeld voor BK tijdrijden

Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er wordt gereden in lodende hitte, met temperaturen die maar liefst zullen schommelen tussen de 33 en 36 graden Celsius. De hitte zo goed mogelijk beheersen, daar draait dit hele BK om. Dat geldt op organisatorisch vlak voor de organisatie en op sportief vlak voor de deelnemers.

Er is besloten om de tijdrit niet uit te stellen en dat is niet vanzelfsprekend. Verschillende media melden dat de Fan Ride voor genodigden is afgelast en dat er aanvullende maatregelen worden genomen. De seingevers moeten goed tegen de zon worden beschermd. Daarom is een woord van dank aan hen nu reeds op zijn plaats.

Geen Evenepoel of Van Aert

Ze zullen Remco Evenepoel en Wout van Aert niet voorbij zien razen, zoals op een BK tijdrijden wel al vaker het geval is geweest. Evenepoel won vorig jaar voor Florian Vermeersch en Alec Segaert. Daarmee volgde hij Tim Wellens op, die in 2024 won. Wellens was de opvolger van Van Aert: die veroverde in 2023 zijn derde Belgische tijdrittitel.





De afwezigheid van Van Aert heeft overigens niet met zijn huidige elleboogblessure te maken. Het BK tijdrijden stond sowieso niet op zijn programma, hetzelfde geldt voor Remco. Dat creëert kansen voor andere renners die al eens kampioen werden of op het podium stonden. Wellens, Segaert en Vermeersch komen daardoor nadrukkelijk in beeld.

Wie kan UAE-feestje verpesten?

Ook Rune Herregodts mag niet worden vergeten: hij werd in 2023 en 2024 derde. Het zou dus geen verrassing zijn als een renner van UAE het goud pakt: de ploeg heeft drie serieuze kandidaten. Ilan Van Wilder en Sander De Pestel kunnen dat feestje proberen te verstoren. De Pestel eindigde vorig jaar als vierde, op 20 seconden van het podium.

De open strijd maakt de mannenwedstrijd interessant. Bij de vrouwen is er één uitgesproken favoriete. Lotte Kopecky gaat zonder tegenslag voor haar achtste opeenvolgende titel, met Marthe Goossens als belangrijkste uitdaagster. We wensen iedereen vanaf de start tot de finish op het Etikhoveplein vooral een koel hoofd.