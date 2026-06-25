Koers VB: Evenepoel en Van Aert grote afwezigen, maar dé hoofdbreker bij uitstek is iets helemaal anders

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Koers VB: Evenepoel en Van Aert grote afwezigen, maar dé hoofdbreker bij uitstek is iets helemaal anders
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Normaal gesproken zou de afwezigheid van Remco Evenepoel en Wout van Aert dé grote hoofdbreker zijn. De aandacht gaat nu echter even niet naar die twee vedetten. Belgian Cycling zal zich vrijdag vooral zorgen maken over de hitte en voor de renners en rensters geldt hetzelfde.

Het BK tijdrijden vindt vrijdag 26 juni plaats in en rond Maarkedal. Op de website van Belgian Cycling is het programma voor de volledige dag te vinden. Om 11.30 uur krijgt iedereen nogmaals de kans om het parcours te verkennen. Kort na de middag komen de mannen elite 2 in actie. Daarna volgen de vrouwen elite en de mannen elite.

De parcoursbouwer heeft een ronde van 20,5 kilometer uitgetekend. Voor de vrouwen elite en de mannen elite 2 bleef het sowies bij één ronde. De mannen elite rijden gingen twee ronden rijden en in totaal dus 41 kilometer afleggen. Door de hitte greep de organisatie in en werd het parcours ingekort: ook de mannen elite rijden 1 ronde.

Hoge temperaturen voorspeld voor BK tijdrijden

Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er wordt gereden in lodende hitte, met temperaturen die maar liefst zullen schommelen tussen de 33 en 36 graden Celsius. De hitte zo goed mogelijk beheersen, daar draait dit hele BK om. Dat geldt op organisatorisch vlak voor de organisatie en op sportief vlak voor de deelnemers.

Er is besloten om de tijdrit niet uit te stellen en dat is niet vanzelfsprekend. Verschillende media melden dat de Fan Ride voor genodigden is afgelast en dat er aanvullende maatregelen worden genomen. De seingevers moeten goed tegen de zon worden beschermd. Daarom is een woord van dank aan hen nu reeds op zijn plaats.

Geen Evenepoel of Van Aert

Ze zullen Remco Evenepoel en Wout van Aert niet voorbij zien razen, zoals op een BK tijdrijden wel al vaker het geval is geweest. Evenepoel won vorig jaar voor Florian Vermeersch en Alec Segaert. Daarmee volgde hij Tim Wellens op, die in 2024 won. Wellens was de opvolger van Van Aert: die veroverde in 2023 zijn derde Belgische tijdrittitel.

De afwezigheid van Van Aert heeft overigens niet met zijn huidige elleboogblessure te maken. Het BK tijdrijden stond sowieso niet op zijn programma, hetzelfde geldt voor Remco. Dat creëert kansen voor andere renners die al eens kampioen werden of op het podium stonden. Wellens, Segaert en Vermeersch komen daardoor nadrukkelijk in beeld.

Wie kan UAE-feestje verpesten?

Ook Rune Herregodts mag niet worden vergeten: hij werd in 2023 en 2024 derde. Het zou dus geen verrassing zijn als een renner van UAE het goud pakt: de ploeg heeft drie serieuze kandidaten. Ilan Van Wilder en Sander De Pestel kunnen dat feestje proberen te verstoren. De Pestel eindigde vorig jaar als vierde, op 20 seconden van het podium.

De open strijd maakt de mannenwedstrijd interessant. Bij de vrouwen is er één uitgesproken favoriete. Lotte Kopecky gaat zonder tegenslag voor haar achtste opeenvolgende titel, met Marthe Goossens als belangrijkste uitdaagster. We wensen iedereen vanaf de start tot de finish op het Etikhoveplein vooral een koel hoofd.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
BK
BK Tijdrijden

Meer nieuws

Koers LIVE: Visma-Lease a Bike kent het verdict voor Affini na valpartij

Koers LIVE: Visma-Lease a Bike kent het verdict voor Affini na valpartij

20:32
🎥 Ex-Vueltawinnaar voorspelt en vergelijkt vorm Van der Poel: "Zijn ploeg deed het tactisch slecht die dag"

🎥 Ex-Vueltawinnaar voorspelt en vergelijkt vorm Van der Poel: "Zijn ploeg deed het tactisch slecht die dag"

18:00
Ex-renner wijst op cruciaal feit in saga rond Evenepoel en mogelijke sanctie van de wielerbond

Ex-renner wijst op cruciaal feit in saga rond Evenepoel en mogelijke sanctie van de wielerbond

17:00
'Van Aert neemt het laatste greintje twijfel helemaal weg en heeft teleurstellend nieuws'

'Van Aert neemt het laatste greintje twijfel helemaal weg en heeft teleurstellend nieuws'

16:00
UPDATE CONTRACTEN: Groupama-FDJ sluit ander contract af ondanks Gaudu-heisa

UPDATE CONTRACTEN: Groupama-FDJ sluit ander contract af ondanks Gaudu-heisa

15:01
UPDATE TDF-selecties: Belg keert na zes jaar terug om te werken voor Girmay

UPDATE TDF-selecties: Belg keert na zes jaar terug om te werken voor Girmay

14:43
"Ik ben er kapot van": Kwinkslag neemt teleurstelling niet weg bij revelatie die dit jaar strijd met Remco mist in Tour

"Ik ben er kapot van": Kwinkslag neemt teleurstelling niet weg bij revelatie die dit jaar strijd met Remco mist in Tour

13:50
Revolte? Ex-nummer 4 uit Tour de France en gewezen boeman Van Aert krijgt veeg uit de pan van eigen ploeg

Revolte? Ex-nummer 4 uit Tour de France en gewezen boeman Van Aert krijgt veeg uit de pan van eigen ploeg

13:20
Harde term valt als reden voor beslissing van Van der Poel: "Ik vind het heel erg, het is balen"

Harde term valt als reden voor beslissing van Van der Poel: "Ik vind het heel erg, het is balen"

12:20
Evenepoel brengt (negatief?) spektakel: "Pogacar en Vingegaard zouden zeggen: wat denk je wel in hemelsnaam?"

Evenepoel brengt (negatief?) spektakel: "Pogacar en Vingegaard zouden zeggen: wat denk je wel in hemelsnaam?"

11:20
🎥 Horner oordeelt over cruciaal moment voor Van Aert en problemen voor Visma: "Een zware klap erbij"

🎥 Horner oordeelt over cruciaal moment voor Van Aert en problemen voor Visma: "Een zware klap erbij"

10:20
Philippe Gilbert heeft nieuws over Remco Evenepoel na persoonlijke contacten

Philippe Gilbert heeft nieuws over Remco Evenepoel na persoonlijke contacten

09:20
🎥 Ex-winnaar grote ronde plaatst door mysterie grote vraagtekens bij Evenepoel: "Een nachtmerrie"

🎥 Ex-winnaar grote ronde plaatst door mysterie grote vraagtekens bij Evenepoel: "Een nachtmerrie"

08:20
Verspreekt Lipowitz zich? Duitser van Red Bull doet uitspraken die de wenkbrauwen doen fronsen

Verspreekt Lipowitz zich? Duitser van Red Bull doet uitspraken die de wenkbrauwen doen fronsen

07:50
Ai ai, Vingegaard en Visma? Geloof in goede afloop daalt in Denemarken naar dieptepunt

Ai ai, Vingegaard en Visma? Geloof in goede afloop daalt in Denemarken naar dieptepunt

07:20
Nederlandse ex-prof sneert naar Visma-Lease a Bike: "Kom op, zeg!"

Nederlandse ex-prof sneert naar Visma-Lease a Bike: "Kom op, zeg!"

07:00
Komt Tour-start echt in gevaar voor Evenepoel? Juridische experts leggen uit

Komt Tour-start echt in gevaar voor Evenepoel? Juridische experts leggen uit

24/06
Tour-keuze van Visma-Lease a Bike wordt stevig gecontesteerd: "Komt onvoorbereid over"

Tour-keuze van Visma-Lease a Bike wordt stevig gecontesteerd: "Komt onvoorbereid over"

24/06
Visma-Lease a Bike kruist deze Tour-rit met rood aan: "Daar laten zien hoe sterk we zijn"

Visma-Lease a Bike kruist deze Tour-rit met rood aan: "Daar laten zien hoe sterk we zijn"

24/06
Demi Vollering onthult de mentale oorlogsvoering waarmee ze de Giro uiteindelijk nog won

Demi Vollering onthult de mentale oorlogsvoering waarmee ze de Giro uiteindelijk nog won

24/06
"De droom is een etappezege": deze klassementsman trekt in een goede vorm naar de Tour

"De droom is een etappezege": deze klassementsman trekt in een goede vorm naar de Tour

24/06
Demi Vollering en co zijn gewaarschuwd voor de Tour: "Ik heb enorm veel honger"

Demi Vollering en co zijn gewaarschuwd voor de Tour: "Ik heb enorm veel honger"

24/06
Na Van der Poel, Van Aert en Nys: is dit de volgende veldrit-topper die excelleert op de weg?

Na Van der Poel, Van Aert en Nys: is dit de volgende veldrit-topper die excelleert op de weg?

24/06
Voormalige gele trui trekt aan de alarmbel voor de Tour: "Als je zwaarder bent dan 65 kg ..."

Voormalige gele trui trekt aan de alarmbel voor de Tour: "Als je zwaarder bent dan 65 kg ..."

24/06
Tadej Pogacar verbaast: "Desillusie eerste woord wat in me opkomt"

Tadej Pogacar verbaast: "Desillusie eerste woord wat in me opkomt"

24/06
Toptalent mist Tour de France na keihard blessureverdict

Toptalent mist Tour de France na keihard blessureverdict

24/06
Jonas Vingegaard stuurt stevige waarschuwing naar Tadej Pogacar en co

Jonas Vingegaard stuurt stevige waarschuwing naar Tadej Pogacar en co

24/06
Drama voor icoon van Parijs-Roubaix: "We zijn alles kwijt"

Drama voor icoon van Parijs-Roubaix: "We zijn alles kwijt"

24/06
Visma-Lease a Bike geeft veelzeggende medische update over Van Aert

Visma-Lease a Bike geeft veelzeggende medische update over Van Aert

24/06
Geen Van Aert, maar Visma-Lease a Bike zet vol in op deze renner: "Wat we nodig hebben"

Geen Van Aert, maar Visma-Lease a Bike zet vol in op deze renner: "Wat we nodig hebben"

24/06
Na haar huwelijk maakt Lotte Kopecky duidelijke keuze: "Ze werd er heel ongelukkig van"

Na haar huwelijk maakt Lotte Kopecky duidelijke keuze: "Ze werd er heel ongelukkig van"

24/06
🎥 Vrouwelijke ex-topsporters smullen van de torso van Van der Poel: "Volgende keer helemaal in zijn blootje"

🎥 Vrouwelijke ex-topsporters smullen van de torso van Van der Poel: "Volgende keer helemaal in zijn blootje"

24/06
Remco Evenepoel riskeert sanctie van Belgische wielerfederatie

Remco Evenepoel riskeert sanctie van Belgische wielerfederatie

23/06
Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend"

Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend"

23/06
1
Dit is waar Roxanne bij zweert en waardoor ze Mathieu van der Poel ook motiveert: "Het is zo interessant"

Dit is waar Roxanne bij zweert en waardoor ze Mathieu van der Poel ook motiveert: "Het is zo interessant"

23/06
UPDATE: Red Bull-kopstuk zweert dat Evenepoel kopman nummer 1 is

UPDATE: Red Bull-kopstuk zweert dat Evenepoel kopman nummer 1 is

23/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Philippe Gilbert Chris Horner Frederic Amorison Tadej Pogacar Christophe Laporte Tim Merlier Koen Bouwman Jasper Philipsen Sam Oomen Mike Teunissen Demi Vollering Said Haddou Wilco Kelderman Roxane Knetemann Michael Rasmussen Jonas Vingegaard Rasmussen Sylvain Moniquet

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved