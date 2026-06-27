Lotte Kopecky is zéér duidelijk: "Voor sommigen is dat een afgang ..."

Lotte Kopecky is er niet in geslaagd om de Belgische titel tegen de klok te veroveren. Onze landgenote pakte zo naast haar achtste titel op een rij. Achteraf was de kopvrouw van Team SD Worx-Protime - zoals steeds - nuchter in haar analyse.

Lotte Kopecky botste op het BK tegen de klok op een sterke Lotte Claes en moest als vierde uiteindelijk 31 seconden toegeven op de winnares. Sandrine Tas werd tweede op 13 eenheden en Margot Vanpachtenbeke derde op 31 seconden.

Kopecky maakt zich geen zorgen

Het was niet meteen het resultaat waar Kopecky op had gehoopt, maar ze lijkt zich geen zorgen te maken. "Voor sommigen zal mijn prestatie een afgang zijn. Maar zelf verschiet ik er niet echt van dat het vandaag niet liep zoals ik wou", vertelde ze aan Sporza.

"Na de Vuelta (3 tot 9 mei) heb ik een vrij lange break gehad. Ik wist dat mijn conditie niet was zoals ik het wou voor een BK, maar ik moest deelnemen om die prikkel te hebben."

Ze geeft aan dat ze het BK tijdrijden gebruikt als waardemeter om te weten waar ze staat. Ze weet nu waar ze nog aan moet werken. Zondag wacht haar een andere kans met het BK op de weg. Daar kan ze haar vijfde titel pakken.

Voorbereiding op de Tour

Kopecky is in volle voorbereiding op de Tour de France Femmes, die start op 1 augustus. Daar zal ze meer dan waarschijnlijk niet voor een klassement gaan, wat een goede zaak is volgens journaliste Marijn de Vries. In 2023 eindigde onze landgenote zeer knap tweede in het eindklassement, een prestatie die ze dit jaar dus niet zal herhalen.





Focus op ritzeges

Kopecky zal zich in de plaats daarvan focussen op ritzeges. Wie weet, kan ze daardoor ook heel lang meegaan voor het groen. Met Anna van der Breggen en Lorena Wiebes kan SD Worx-Protime bovendien op verschillende vlakken scoren.

Kopecky wil voor de Tour nog wat aan haar vorm werken. Ze trekt na het BK naar de Baloise Ladies Tour en gaat daarna naar de Ronde van Polen.