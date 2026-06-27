Lotte Kopecky is zéér duidelijk: "Voor sommigen is dat een afgang ..."

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Lotte Kopecky is zéér duidelijk: "Voor sommigen is dat een afgang ..."
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Lotte Kopecky is er niet in geslaagd om de Belgische titel tegen de klok te veroveren. Onze landgenote pakte zo naast haar achtste titel op een rij. Achteraf was de kopvrouw van Team SD Worx-Protime - zoals steeds - nuchter in haar analyse.

Lotte Kopecky botste op het BK tegen de klok op een sterke Lotte Claes en moest als vierde uiteindelijk 31 seconden toegeven op de winnares. Sandrine Tas werd tweede op 13 eenheden en Margot Vanpachtenbeke derde op 31 seconden.

Kopecky maakt zich geen zorgen

Het was niet meteen het resultaat waar Kopecky op had gehoopt, maar ze lijkt zich geen zorgen te maken. "Voor sommigen zal mijn prestatie een afgang zijn. Maar zelf verschiet ik er niet echt van dat het vandaag niet liep zoals ik wou", vertelde ze aan Sporza.

"Na de Vuelta (3 tot 9 mei) heb ik een vrij lange break gehad. Ik wist dat mijn conditie niet was zoals ik het wou voor een BK, maar ik moest deelnemen om die prikkel te hebben."

Ze geeft aan dat ze het BK tijdrijden gebruikt als waardemeter om te weten waar ze staat. Ze weet nu waar ze nog aan moet werken. Zondag wacht haar een andere kans met het BK op de weg. Daar kan ze haar vijfde titel pakken.

Voorbereiding op de Tour

Kopecky is in volle voorbereiding op de Tour de France Femmes, die start op 1 augustus. Daar zal ze meer dan waarschijnlijk niet voor een klassement gaan, wat een goede zaak is volgens journaliste Marijn de Vries. In 2023 eindigde onze landgenote zeer knap tweede in het eindklassement, een prestatie die ze dit jaar dus niet zal herhalen.

Focus op ritzeges

Kopecky zal zich in de plaats daarvan focussen op ritzeges. Wie weet, kan ze daardoor ook heel lang meegaan voor het groen. Met Anna van der Breggen en Lorena Wiebes kan SD Worx-Protime bovendien op verschillende vlakken scoren.

Kopecky wil voor de Tour nog  wat aan haar vorm werken. Ze trekt na het BK naar de Baloise Ladies Tour en gaat daarna naar de Ronde van Polen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
SD Worx-Protime
Lotte Kopecky

Meer nieuws

Serge Pauwels weet hoe Evenepoel Pogacar kan kloppen op het WK

Serge Pauwels weet hoe Evenepoel Pogacar kan kloppen op het WK

19:00
Topper uit Frankrijk compleet afgemaakt door ploegmaat: "Het kan me geen reet schelen!"

Topper uit Frankrijk compleet afgemaakt door ploegmaat: "Het kan me geen reet schelen!"

17:00
KOERS LIVE 27/06: Belgisch getint succes in Spanje

KOERS LIVE 27/06: Belgisch getint succes in Spanje

16:30
🎥 Paul Seixas gespot in de Alpen, maar één ding valt heel hard op

🎥 Paul Seixas gespot in de Alpen, maar één ding valt heel hard op

16:00
UPDATE TDF-selecties: Uno-X slikt fikse opdoffer voor de Tour

UPDATE TDF-selecties: Uno-X slikt fikse opdoffer voor de Tour

15:30
Grote verrassing op BK tijdrijden doet wel héél vreemde aanpak uit de doeken

Grote verrassing op BK tijdrijden doet wel héél vreemde aanpak uit de doeken

14:55
Grote naam in het peloton kondigt afscheid aan

Grote naam in het peloton kondigt afscheid aan

14:15
Serge Pauwels ziet snood plannetje bij Alpecin-Premier Tech: "Daarom ging Van der Poel voluit ..."

Serge Pauwels ziet snood plannetje bij Alpecin-Premier Tech: "Daarom ging Van der Poel voluit ..."

13:30
Lefevere blij dat hij ervan verlost is: "Man toch!"

Lefevere blij dat hij ervan verlost is: "Man toch!"

13:00
Het laatste en het beste nog niet gezien van Pogacar? "Hij blijft ons verrassen"

Het laatste en het beste nog niet gezien van Pogacar? "Hij blijft ons verrassen"

12:00
Moet Evenepoel vrezen voor Tour de France? Cryptische boodschap van team

Moet Evenepoel vrezen voor Tour de France? Cryptische boodschap van team

11:00
Remco Evenepoel komt met grootse ambities en ziet groot verschil met 2025

Remco Evenepoel komt met grootse ambities en ziet groot verschil met 2025

10:00
Dit weekend wordt cruciaal voor voortbestaan Belgisch team

Dit weekend wordt cruciaal voor voortbestaan Belgisch team

09:00
'Movistar shopt bij UAE en zorgt voor ongeziene miljoenendeal'

'Movistar shopt bij UAE en zorgt voor ongeziene miljoenendeal'

08:00
Nieuwe transferbom in het peloton? Deze ploeg wil van Seixas bestbetaalde renner ooit maken

Nieuwe transferbom in het peloton? Deze ploeg wil van Seixas bestbetaalde renner ooit maken

07:00
"Na je 30e takel je niet af": podiummoment BK tijdrijden verovert de harten van wielerfans

"Na je 30e takel je niet af": podiummoment BK tijdrijden verovert de harten van wielerfans

26/06
Eddy Planckaert maakt heel Vlaanderen nieuwsgierig met nieuw groot plan

Eddy Planckaert maakt heel Vlaanderen nieuwsgierig met nieuw groot plan

21:00
Lotte Kopecky valt zelfs naast het podium: dit is de Belgisch kampioene tijdrijden

Lotte Kopecky valt zelfs naast het podium: dit is de Belgisch kampioene tijdrijden

26/06
‘Fikse tegenvaller voor Visma Lease a Bike op de transfermarkt’

‘Fikse tegenvaller voor Visma Lease a Bike op de transfermarkt’

20:00
Vreselijk: dreigt deze 22-jarige Belgische renner nu al te moeten stoppen?

Vreselijk: dreigt deze 22-jarige Belgische renner nu al te moeten stoppen?

26/06
Tim Wellens grijpt nét naast de Belgische driekleur: dit is de nieuwe kampioen tijdrijden

Tim Wellens grijpt nét naast de Belgische driekleur: dit is de nieuwe kampioen tijdrijden

26/06
Verrassingen? Team Jayco AlUla maakt selectie voor Tour de France bekend

Verrassingen? Team Jayco AlUla maakt selectie voor Tour de France bekend

26/06
Kippenvel: de ontroerende woorden van Belg die wint voor zijn overleden vader

Kippenvel: de ontroerende woorden van Belg die wint voor zijn overleden vader

26/06
Play pakt uit met opvallende transfer: Ruben Van Gucht maakt grote carrièresprong

Play pakt uit met opvallende transfer: Ruben Van Gucht maakt grote carrièresprong

26/06
📷 Dit topteam moet Evenepoel naar Tourwinst loodsen: Red Bull-BORA-hansgrohe maakt selectie bekend

📷 Dit topteam moet Evenepoel naar Tourwinst loodsen: Red Bull-BORA-hansgrohe maakt selectie bekend

26/06
📷 Prachtig beeld na maanden ellende: Eddy Merckx te zien tussen twee wereldkampioenen

📷 Prachtig beeld na maanden ellende: Eddy Merckx te zien tussen twee wereldkampioenen

26/06
Koers LIVE: Beelden duiken op van vlak na zware crash van Affini: impact is enorm

Koers LIVE: Beelden duiken op van vlak na zware crash van Affini: impact is enorm

26/06
‘Soudal Quick-Step heeft Belgische versterking beet’

‘Soudal Quick-Step heeft Belgische versterking beet’

26/06
Fikse tegenslag voor BK wielrennen: kan het nog doorgaan?

Fikse tegenslag voor BK wielrennen: kan het nog doorgaan?

26/06
📷 Proficiat! Belgisch renner is voor de eerste keer papa geworden

📷 Proficiat! Belgisch renner is voor de eerste keer papa geworden

26/06
Dumoulin neemt UCI onder vuur na boete van Van der Poel: "Flauwekul, ik schrik me altijd helemaal kapot"

Dumoulin neemt UCI onder vuur na boete van Van der Poel: "Flauwekul, ik schrik me altijd helemaal kapot"

26/06
Koers VB: Evenepoel en Van Aert grote afwezigen, maar dé hoofdbreker bij uitstek is iets helemaal anders

Koers VB: Evenepoel en Van Aert grote afwezigen, maar dé hoofdbreker bij uitstek is iets helemaal anders

25/06
🎥 Ex-Vueltawinnaar voorspelt en vergelijkt vorm Van der Poel: "Zijn ploeg deed het tactisch slecht die dag"

🎥 Ex-Vueltawinnaar voorspelt en vergelijkt vorm Van der Poel: "Zijn ploeg deed het tactisch slecht die dag"

25/06
Ex-renner wijst op cruciaal feit in saga rond Evenepoel en mogelijke sanctie van de wielerbond

Ex-renner wijst op cruciaal feit in saga rond Evenepoel en mogelijke sanctie van de wielerbond

25/06
'Van Aert neemt het laatste greintje twijfel helemaal weg en heeft teleurstellend nieuws'

'Van Aert neemt het laatste greintje twijfel helemaal weg en heeft teleurstellend nieuws'

25/06
UPDATE CONTRACTEN: Groupama-FDJ sluit ander contract af ondanks Gaudu-heisa

UPDATE CONTRACTEN: Groupama-FDJ sluit ander contract af ondanks Gaudu-heisa

25/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Chris Horner Lotte Kopecky Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Sandrine Tas Tom Dumoulin Jonas Vingegaard Rasmussen Eddy Planckaert Philippe Gilbert Tim Wellens Nils Politt Matteo Jorgenson Primoz Roglic Jens Voigt Patrick Lefevere David Gaudu Edoardo Affini Filippo Ganna

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved