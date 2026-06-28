Remco Evenepoel lyrisch over ploegmaat: "Tour-selectie is meer dan verdiend"

Remco Evenepoel zit in volle voorbereiding op de Tour de France. Onze landgenoot doet dat zonder wedstrijden, maar wel met trainingen en stages. Zo wil hij op topniveau aan de start komen van La Grande Boucle. Deze ploegmaat van Red Bull-BORA-hansgrohe zal belangrijk kunnen worden, denkt hij.

Remco Evenepoel is gebrand op een uitstekende prestatie in de Tour de France. Bij zijn debuut in 2024 werd hij meteen derde, maar de grote droom blijft toch op het allerhoogste schavotje staan in Parijs.

Kopmannen Evenepoel en Lipowitz

Red Bull-BORA-hansgrohe stelde om dat doel te bereiken een sterk team samen. Florian Lipowitz zal het kopmanschap delen met Evenepoel.

Het koersverloop zal moeten uitwijzen wie uiteindelijk dé kopman wordt voor het algemene klassement. Maar in principe starten ze beiden op gelijke voet. Steun zullen ze krijgen van onder meer ex-Girowinnaar Jai Hindley.

Evenepoel krijgt ook Maxim Van Gils mee. De 26-jarige Antwerpenaar raakte dit seizoen zwaar geblesseerd na een val in de Clásica Jaén, maar raakte na maanden van herstel op tijd klaar. Van Gils bewees bij zijn rentree meteen dat hij in vorm is door in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes een rit te winnen.

"In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft hij zich met verve getest. Hij won een rit en was belangrijk om de tweede plek van Luke Tuckwell vast te houden", vertelt Evenepoel over Van Gils bij Sporza.



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Van Gils verdient zijn selectie

"Hij had een supergoede week, zijn selectie is niet meer dan verdiend. Hij zal heel belangrijk zijn in de tussenetappes en de bergetappes."

Beide Belgen kunnen het goed met elkaar vinden. "Ik koers al lang met Maxim, we verstaan elkaar goed. Hij kan superbelangrijk worden. Hindley en hij hebben belangrijke taken in de bergen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij het goed gaat doen en dat hij klaar is."

Zelf zijn kans gaan

Van Gils moet Evenepoel en Lipowitz helpen waar hij kan, maar zal ongetwijfeld ook zelf zijn kans mogen gaan. Door zijn huidige vorm mag hij zeker dromen van een eerste ritzege in de Tour de France. In 2023 werd hij al eens tweede in een etappe.