📷 Dit topteam moet Evenepoel naar Tourwinst loodsen: Red Bull-BORA-hansgrohe maakt selectie bekend

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
📷 Dit topteam moet Evenepoel naar Tourwinst loodsen: Red Bull-BORA-hansgrohe maakt selectie bekend
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Red Bull-BORA-hansgrohe heeft zijn selectie voor de Tour de France bekendgemaakt. Remco Evenepoel krijgt een bijzonder sterke ploeg mee naar Barcelona, al zal hij de kopmansrol delen met Florian Lipowitz.

Dubbele kopmannen aan de start

De grootste blikvanger is de keuze voor een dubbel kopmanschap. Remco Evenepoel en Florian Lipowitz beginnen allebei als klassementsrenner aan de Tour. Volgens de ploeg krijgt niemand vooraf voorrang en zal de koers zelf uitwijzen wie uiteindelijk de beste papieren heeft voor een topklassement.

Toch beschikt Evenepoel over een indrukwekkend team dat hem in alle omstandigheden moet ondersteunen. Van de ploegentijdrit in Barcelona tot de zwaarste Alpen- en Pyreneeënritten: Red Bull-BORA-hansgrohe heeft op elk terrein een antwoord klaar.

Klimmers van wereldklasse

Met Girowinnaar Jai Hindley en Daniel Felipe Martínez beschikt de ploeg over twee ervaren klimmers die hun waarde in grote rondes al meermaals bewezen hebben. Ook Mattia Cattaneo is van de partij als betrouwbare meesterknecht in de bergen én tijdens de ploegentijdrit.

Daarnaast is Lipowitz zelf uitgegroeid tot een van de revelaties van het seizoen. De Duitser boekte sterke resultaten en bewees dat hij een kandidaat is voor een topklassering.

Meeus krijgt zijn sprintkansen

Niet alleen het klassement krijgt aandacht. Jordi Meeus is opnieuw de uitgesproken sprinter van de ploeg en mag zijn kans gaan in de massasprints. Danny van Poppel moet hem als vaste lead-out perfect afzetten richting de finish.

Ook Maxim Van Gils kan een belangrijke rol spelen. De Belg krijgt vrijheid om aan te vallen in heuvelachtige etappes, maar kan eveneens zijn steentje bijdragen aan de ondersteuning van Evenepoel en Lipowitz.

Grote ambities richting Parijs

Met deze selectie maakt Red Bull-BORA-hansgrohe duidelijk dat het mikt op meerdere fronten. Etappezeges met Meeus en Van Gils, maar vooral een gooi naar het podium – of zelfs de eindzege – met Evenepoel en Lipowitz.

De Belgische kopman krijgt in ieder geval een van de sterkste ploegen van het Tourpeloton mee. Nu is het afwachten of dat voldoende zal zijn om rivalen als Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard het vuur aan de schenen te leggen.

Selectie: Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Jai Hindley, Daniel Felipe Martínez, Mattia Cattaneo, Jordi Meeus, Danny van Poppel, Maxim Van Gils.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Remco Evenepoel

Meer nieuws

📷 Prachtig beeld na maanden ellende: Eddy Merckx te zien tussen twee wereldkampioenen

📷 Prachtig beeld na maanden ellende: Eddy Merckx te zien tussen twee wereldkampioenen

11:30
Koers LIVE: Beelden duiken op van vlak na zware crash van Affini: impact is enorm

Koers LIVE: Beelden duiken op van vlak na zware crash van Affini: impact is enorm

10:25
‘Soudal Quick-Step heeft Belgische versterking beet’

‘Soudal Quick-Step heeft Belgische versterking beet’

09:30
Fikse tegenslag voor BK wielrennen: kan het nog doorgaan?

Fikse tegenslag voor BK wielrennen: kan het nog doorgaan?

08:30
📷 Proficiat! Belgisch renner is voor de eerste keer papa geworden

📷 Proficiat! Belgisch renner is voor de eerste keer papa geworden

07:30
Dumoulin neemt UCI onder vuur na boete van Van der Poel: "Flauwekul, ik schrik me altijd helemaal kapot"

Dumoulin neemt UCI onder vuur na boete van Van der Poel: "Flauwekul, ik schrik me altijd helemaal kapot"

07:00
Koers VB: Evenepoel en Van Aert grote afwezigen, maar dé hoofdbreker bij uitstek is iets helemaal anders

Koers VB: Evenepoel en Van Aert grote afwezigen, maar dé hoofdbreker bij uitstek is iets helemaal anders

20:00
🎥 Ex-Vueltawinnaar voorspelt en vergelijkt vorm Van der Poel: "Zijn ploeg deed het tactisch slecht die dag"

🎥 Ex-Vueltawinnaar voorspelt en vergelijkt vorm Van der Poel: "Zijn ploeg deed het tactisch slecht die dag"

18:00
Ex-renner wijst op cruciaal feit in saga rond Evenepoel en mogelijke sanctie van de wielerbond

Ex-renner wijst op cruciaal feit in saga rond Evenepoel en mogelijke sanctie van de wielerbond

17:00
"Ik ben er kapot van": Kwinkslag neemt teleurstelling niet weg bij revelatie die dit jaar strijd met Remco mist in Tour

"Ik ben er kapot van": Kwinkslag neemt teleurstelling niet weg bij revelatie die dit jaar strijd met Remco mist in Tour

13:50
'Van Aert neemt het laatste greintje twijfel helemaal weg en heeft teleurstellend nieuws'

'Van Aert neemt het laatste greintje twijfel helemaal weg en heeft teleurstellend nieuws'

16:00
Evenepoel brengt (negatief?) spektakel: "Pogacar en Vingegaard zouden zeggen: wat denk je wel in hemelsnaam?"

Evenepoel brengt (negatief?) spektakel: "Pogacar en Vingegaard zouden zeggen: wat denk je wel in hemelsnaam?"

25/06
UPDATE CONTRACTEN: Groupama-FDJ sluit ander contract af ondanks Gaudu-heisa

UPDATE CONTRACTEN: Groupama-FDJ sluit ander contract af ondanks Gaudu-heisa

15:01
UPDATE TDF-selecties: Belg keert na zes jaar terug om te werken voor Girmay

UPDATE TDF-selecties: Belg keert na zes jaar terug om te werken voor Girmay

14:43
Philippe Gilbert heeft nieuws over Remco Evenepoel na persoonlijke contacten

Philippe Gilbert heeft nieuws over Remco Evenepoel na persoonlijke contacten

25/06
Revolte? Ex-nummer 4 uit Tour de France en gewezen boeman Van Aert krijgt veeg uit de pan van eigen ploeg

Revolte? Ex-nummer 4 uit Tour de France en gewezen boeman Van Aert krijgt veeg uit de pan van eigen ploeg

13:20
🎥 Ex-winnaar grote ronde plaatst door mysterie grote vraagtekens bij Evenepoel: "Een nachtmerrie"

🎥 Ex-winnaar grote ronde plaatst door mysterie grote vraagtekens bij Evenepoel: "Een nachtmerrie"

25/06
Harde term valt als reden voor beslissing van Van der Poel: "Ik vind het heel erg, het is balen"

Harde term valt als reden voor beslissing van Van der Poel: "Ik vind het heel erg, het is balen"

25/06
🎥 Horner oordeelt over cruciaal moment voor Van Aert en problemen voor Visma: "Een zware klap erbij"

🎥 Horner oordeelt over cruciaal moment voor Van Aert en problemen voor Visma: "Een zware klap erbij"

25/06
Verspreekt Lipowitz zich? Duitser van Red Bull doet uitspraken die de wenkbrauwen doen fronsen

Verspreekt Lipowitz zich? Duitser van Red Bull doet uitspraken die de wenkbrauwen doen fronsen

25/06
Ai ai, Vingegaard en Visma? Geloof in goede afloop daalt in Denemarken naar dieptepunt

Ai ai, Vingegaard en Visma? Geloof in goede afloop daalt in Denemarken naar dieptepunt

25/06
Nederlandse ex-prof sneert naar Visma-Lease a Bike: "Kom op, zeg!"

Nederlandse ex-prof sneert naar Visma-Lease a Bike: "Kom op, zeg!"

25/06
Komt Tour-start echt in gevaar voor Evenepoel? Juridische experts leggen uit

Komt Tour-start echt in gevaar voor Evenepoel? Juridische experts leggen uit

24/06
Tour-keuze van Visma-Lease a Bike wordt stevig gecontesteerd: "Komt onvoorbereid over"

Tour-keuze van Visma-Lease a Bike wordt stevig gecontesteerd: "Komt onvoorbereid over"

24/06
Visma-Lease a Bike kruist deze Tour-rit met rood aan: "Daar laten zien hoe sterk we zijn"

Visma-Lease a Bike kruist deze Tour-rit met rood aan: "Daar laten zien hoe sterk we zijn"

24/06
Demi Vollering onthult de mentale oorlogsvoering waarmee ze de Giro uiteindelijk nog won

Demi Vollering onthult de mentale oorlogsvoering waarmee ze de Giro uiteindelijk nog won

24/06
"De droom is een etappezege": deze klassementsman trekt in een goede vorm naar de Tour

"De droom is een etappezege": deze klassementsman trekt in een goede vorm naar de Tour

24/06
Demi Vollering en co zijn gewaarschuwd voor de Tour: "Ik heb enorm veel honger"

Demi Vollering en co zijn gewaarschuwd voor de Tour: "Ik heb enorm veel honger"

24/06
Na Van der Poel, Van Aert en Nys: is dit de volgende veldrit-topper die excelleert op de weg?

Na Van der Poel, Van Aert en Nys: is dit de volgende veldrit-topper die excelleert op de weg?

24/06
Voormalige gele trui trekt aan de alarmbel voor de Tour: "Als je zwaarder bent dan 65 kg ..."

Voormalige gele trui trekt aan de alarmbel voor de Tour: "Als je zwaarder bent dan 65 kg ..."

24/06
Tadej Pogacar verbaast: "Desillusie eerste woord wat in me opkomt"

Tadej Pogacar verbaast: "Desillusie eerste woord wat in me opkomt"

24/06
Remco Evenepoel riskeert sanctie van Belgische wielerfederatie

Remco Evenepoel riskeert sanctie van Belgische wielerfederatie

23/06
Toptalent mist Tour de France na keihard blessureverdict

Toptalent mist Tour de France na keihard blessureverdict

24/06
Drama voor icoon van Parijs-Roubaix: "We zijn alles kwijt"

Drama voor icoon van Parijs-Roubaix: "We zijn alles kwijt"

24/06
Jonas Vingegaard stuurt stevige waarschuwing naar Tadej Pogacar en co

Jonas Vingegaard stuurt stevige waarschuwing naar Tadej Pogacar en co

24/06
Visma-Lease a Bike geeft veelzeggende medische update over Van Aert

Visma-Lease a Bike geeft veelzeggende medische update over Van Aert

24/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Philippe Gilbert Chris Horner Frederic Amorison Tadej Pogacar Tom Dumoulin Filippo Ganna Christophe Laporte Amaury Capiot Koen Bouwman Eddy Merckx Sam Oomen Said Haddou Demi Vollering Roxane Knetemann Wilco Kelderman Michael Rasmussen Sylvain Moniquet

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved