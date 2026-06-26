📷 Dit topteam moet Evenepoel naar Tourwinst loodsen: Red Bull-BORA-hansgrohe maakt selectie bekend

Red Bull-BORA-hansgrohe heeft zijn selectie voor de Tour de France bekendgemaakt. Remco Evenepoel krijgt een bijzonder sterke ploeg mee naar Barcelona, al zal hij de kopmansrol delen met Florian Lipowitz.

Dubbele kopmannen aan de start

De grootste blikvanger is de keuze voor een dubbel kopmanschap. Remco Evenepoel en Florian Lipowitz beginnen allebei als klassementsrenner aan de Tour. Volgens de ploeg krijgt niemand vooraf voorrang en zal de koers zelf uitwijzen wie uiteindelijk de beste papieren heeft voor een topklassement.

Toch beschikt Evenepoel over een indrukwekkend team dat hem in alle omstandigheden moet ondersteunen. Van de ploegentijdrit in Barcelona tot de zwaarste Alpen- en Pyreneeënritten: Red Bull-BORA-hansgrohe heeft op elk terrein een antwoord klaar.

Klimmers van wereldklasse

Met Girowinnaar Jai Hindley en Daniel Felipe Martínez beschikt de ploeg over twee ervaren klimmers die hun waarde in grote rondes al meermaals bewezen hebben. Ook Mattia Cattaneo is van de partij als betrouwbare meesterknecht in de bergen én tijdens de ploegentijdrit.

Daarnaast is Lipowitz zelf uitgegroeid tot een van de revelaties van het seizoen. De Duitser boekte sterke resultaten en bewees dat hij een kandidaat is voor een topklassering.

Meeus krijgt zijn sprintkansen

Niet alleen het klassement krijgt aandacht. Jordi Meeus is opnieuw de uitgesproken sprinter van de ploeg en mag zijn kans gaan in de massasprints. Danny van Poppel moet hem als vaste lead-out perfect afzetten richting de finish.





Ook Maxim Van Gils kan een belangrijke rol spelen. De Belg krijgt vrijheid om aan te vallen in heuvelachtige etappes, maar kan eveneens zijn steentje bijdragen aan de ondersteuning van Evenepoel en Lipowitz.

Grote ambities richting Parijs

Met deze selectie maakt Red Bull-BORA-hansgrohe duidelijk dat het mikt op meerdere fronten. Etappezeges met Meeus en Van Gils, maar vooral een gooi naar het podium – of zelfs de eindzege – met Evenepoel en Lipowitz.

De Belgische kopman krijgt in ieder geval een van de sterkste ploegen van het Tourpeloton mee. Nu is het afwachten of dat voldoende zal zijn om rivalen als Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard het vuur aan de schenen te leggen.

Selectie: Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Jai Hindley, Daniel Felipe Martínez, Mattia Cattaneo, Jordi Meeus, Danny van Poppel, Maxim Van Gils.