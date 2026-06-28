Tim Merlier moet iets toegeven over de Tour: "Daar word je niet gelukkig van"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Tim Merlier moet iets toegeven over de Tour: "Daar word je niet gelukkig van"
Foto: © photonews

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Tim Merlier wil zijn seizoen in de Tour de France nog wat meer glans geven. Onze landgenoot trekt naar La Grande Boucle als speerpunt van Soudal Quick-Step en moet een of meerdere ritten proberen te winnen. Er zijn bepaalde zaken waar hij niet naar uitkijkt.

Tim Merlier zal vijf of zes spinterskansen krijgen in de Tour en zal dus bij de les moeten zijn. Voor het overige lijken de vluchters en de klimmers aan zet. Voor een renner met een profiel als dat van Merlier wordt het er niet makkelijker op. Dat geeft hij zelf ook aan bij Het Laatste Nieuws.

Merlier moet kiezen

"Voor coureurs van boven de 65 kilo wordt het almaar moeilijker’, zei Mike Teunissen in een interview. Hij heeft gelijk", zegt Merlier, die naar eigen zeggen rond de 76 kilogram zal wegen bij de start van de Tour.

"Het is kiezen, hé. Óf beter bergop rijden en inboeten op je sprint, óf blijven inzetten op waar je goed in bent. En al de rest erbij nemen", zegt hij.

Gelukkig word je er niet van

"Ondanks het afzien rijd ik nu wel beter bergop en kom ik comfortabeler binnen met de gruppetto. Maar gelukkig word je er niet van, als je er al van in het begin van zo’n zware bergrit genadeloos wordt afgeknald en op ‘granfondo-tempo’ naar de finish moet."

Merlier zegt dat de adrenaline daardoor verdwijnt. Hij begint op den duur te denken voor wie of wat hij verdergaat in "dat circus". Toch mag hij al terugkijken op een mooi parcours in de Tour. Hij won er al drie ritten.

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Succes in 2025 en in 2021

In 2025 schoot hij raak in ritten drie en negen. In 2021 stak hij de derde rit op zak, voordat hij in de negende etappe opgaf. Merlier hoopt zijn Tour-palmares dit jaar nog wat aan te dikken en eventueel mee te strijden om het groen.

Na een goede Baloise Belgium Tour met winst in de tweede rit en twee tweede plaatsen mag hij met vertrouwen afzakken naar La Grande Boucle.

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