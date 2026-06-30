Iconische prestatie van Van Aert ... deed zoontje Jan Bakelants kwaad weglopen

Jan Bakelants vertelde het verhaal over zijn zoontje Jos al eerder, maar geeft er nu een extra dimensie aan. Jos kon het namelijk maar moeilijk verkroppen dat Wout van Aert Tadej Pogačar klopte in Parijs-Roubaix.

Vlak voor de afreis naar Barcelona wordt Florian Vermeersch in Het Laatste Nieuws geïnterviewd door Jan Bakelants. De voormalige renner neemt zijn vijfjarige zoontje Jos mee naar het gesprek. "Florian, je hebt hier te maken met een grote Pogačar-fan", stelt Jan de twee aan elkaar voor. Het ontlokt meteen een reactie bij Vermeersch.

Die heeft immers een vraag voor Jan. "Het is een teleurstelling dat het niet Tadej is die hij mag interviewen, zeker?" Bakelants legt vervolgens uit hoe ver de bewondering voor Pogačar gaat. "Jos heeft ook adoratie voor de ploegmaats van Pogačar. Ik heb hem enkel teleurgesteld gezien in Roubaix. Hij is toen zelfs kwaad weggelopen."

Sprintzege Van Aert tegen Pogačar maakt zoon Bakelants boos

Bakelants vertelde eerder al over de teleurstelling van zijn zoon Jos na de afloop van Parijs-Roubaix. Wout van Aert klopte daar immers Tadej Pogačar in de sprint. Dat Jos toen boos wegliep, is nieuwe informatie. Het moet hem dus diep geraakt hebben dat Van Aert die editie won. Jos kon blijkbaar moeilijk leven met Van Aert als winnaar.

Vermeersch stelt vervolgens opnieuw een vraag over Jos: "Geen Wout-fan?" Jan Bakelants antwoordt: "Jawel, maar Pogačar heeft echt zijn hart gestolen. We begrijpen natuurlijk waarom. Hij is toch van een ander niveau." Vermeersch knikt bevestigend. "Het is niet normaal, die gast." Vermeersch ziet dat op training uiteraard van op de eerste rij.

Vermeersch naar de Tour als helper van Pogačar



Vermeersch kan Pogačar helpen op de kasseistroken en in de positionering. Die rol vervult hij in de klassiekers en zal hij nu ook opnemen in de Tour de France. Het is mede aan hem om Pogačar veilig door lastige etappes te loodsen. In de bergen neemt de Sloveen vervolgens zelf het initiatief.