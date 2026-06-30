Partners Van Aert, Evenepoel en Nys gaan uit hun dak na nieuws over aanstaand vaderschap Van der Poel

Het aanstaande vaderschap van Mathieu van der Poel zorgt ook bij andere rennersgezinnen voor reacties. De partners van Wout van Aert, Remco Evenepoel en Thibau Nys zijn alvast door het dolle heen en wensen Mathieu en Roxanne veel geluk.

Deze rennersvrouwen weten wat het betekent om als koppel te leven met het wielerbestaan. Het is niet eenvoudig om een stabiel privéleven te combineren met een topsportcarrière, maar zij slagen daar wel in. Het gaat om Sarah De Bie en Oumi Rayane, de partners van Wout en Remco, en Anna Eikendal, de vriendin van Thibau Nys.

Nadat Mathieu van der Poel en Roxanne Bertels bekendmaakten dat ze hun eerste kind verwachten, kregen ze veel felicitaties via Instagram. Sarah De Bie, Oumi Rayane en Anna Eikendal waren er snel bij om hun gelukwensen over te brengen. Vooral Anna kon haar enthousiasme niet verbergen. "Wauw, wauw, wauw, zalig", klinkt het.

Anna en Oumi spreken met liefde over Roxanne en Mathieu

"Proficiat, schat", richt ze zich vermoedelijk rechtstreeks tot Roxanne Bertels. Roxanne is in januari 2027 uitgerekend en zal dan bevallen van haar eerste kindje. "Bébé VDP", liet ze toepasselijk door Mathieu op haar buik schrijven. Oumi spreekt op haar beurt met veel warmte over Mathieu en Roxanne. "Oh, zo blij voor jullie, lieverds."

"Geniet van dit nieuwe hoofdstuk in jullie leven", voegt ze eraan toe met enkele kusjes. Sarah houdt het bij een korte maar gemeende: "Proficiat!" Sarah De Bie is de moeder van Georges en Jerome, de twee zoontjes van Wout van Aert en haarzelf. Zij weet dus welke enorme meerwaarde kinderen aan het leven kunnen toevoegen.



Lees ook... Hilarische kwinkslag van Tom Boonen over babynieuws Van der Poel krijgt zelfs Roxanne aan het lachen›

Van der Poel met hoofd in de wolken naar de Tour

Dat zullen Mathieu en Roxanne vanaf begin volgend jaar ook ervaren. Eerst kunnen ze nog volop genieten van de zwangerschap. Dat is hen van harte gegund, ook vanwege onze redactie. Binnen enkele dagen trekt Mathieu van der Poel natuurlijk wel naar de Tour de France.