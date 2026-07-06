De Cauwer, Van Avermaet en Naesen zeggen hetzelfde over Tour-start Evenepoel: "Hij heeft zo'n groot ego"

Over de Tour-start van Remco Evenepoel kunnen José De Cauwer, Greg Van Avermaet en Oliver Naesen eigenlijk kort zijn. Die is door hen allen als héél positief onthaald.

Het eerste Tourweekend is achter de rug. Van Avermaet vertelt in de HLN Wielerpodcast welke indruk Evenepoel op hem maakte. "Heel sterk, hé. Ik denk dat hij wel gedaan heeft wat hij moest doen. Ik denk dat hij echt op niveau rijdt. Die arrivée van gisteren lag hem wel. De hiërarchie waar we het over hadden, staat er ook wel", aldus Van Avermaet.

Hij en Naesen waren reeds eerder van oordeel dat Evenepoel een trapje boven Lipowitz staat in de hiërarchie. Bovendien finishte Evenepoel voor Vingegaard in de tweede rit. Zou Remco dat belangrijk vinden? "Superbelangrijk hé", twijfelt Naesen daar helemaal niet aan. "Hij heeft zo'n groot ego, Remco. Hij surft op vertrouwen."

Ritwinst zou veel betekenen voor Evenepoel

Naesen ziet een groot moreel bij Evenepoel om de Tour verder te zetten. Zeker de eerste week zou hij dit elan moeten kunnen aanhouden. "Die eerste week is op zijn lijf geschreven", meent Van Avermaet. "Het is niet relevant om naar zijn ploegmaat te kijken. Hij moet voor zichzelf een goede week rijden. Uit ritwinst zou hij heel veel motivatie halen."

In de VRT-uitzending van de derde etappe liet De Cauwer een vergelijkbaar geluid horen. "Hij heeft een geweldige tweedaagse gehad." De Cauwer verwijst ook naar de spurt voorbij Vingegaard van zondag in de tweede rit. "Remco is niet dichter gekomen bij Pogacar, maar mogelijk wel bij Vingegaard. Hij sprint toch maar naar de bonificaties."

Tour-begin veelzeggend in 2024 en 2025

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Het is allemaal nog vroeg om conclusies aan te verbinden, maar bij de vorige deelnames van Evenepoel was het Tour-begin wel veelzeggend. In 2024 nestelde Evenepoel zich ook snel mee vooraan in het algemeen klassement. In 2025 verloor hij al snel tijd door na waaiers in een achtervolgende groep terecht te komen.