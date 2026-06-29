Naesen en Van Avermaet geloven niets van Red Bull-verhaal over 'alfaman' Evenepoel: "Het klopt niet"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Naesen en Van Avermaet geloven niets van Red Bull-verhaal over 'alfaman' Evenepoel: "Het klopt niet"
Foto: © photonews
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Als 'alfamannetje' zal Remco Evenepoel niet toestaan dat het kopmanschap hem in de Tour de France ontglipt, toch? Oliver Naesen en Greg Van Avermaet denken dat hij kopman nummer 1 is. Bij Red Bull claimen ze dat Evenepoel en Florian Lipowitz op gelijke voet aan de Tour beginnen.

Oliver Naesen maakt in de HLN Wielerpodcast duidelijk dat hij dat een ongeloofwaardig verhaal is. "Ik denk dat dat niet klopt. Ik denk dat Lipowitz een superverzekering is, voor het geval dat Remco een offday heeft. Ik denk wel echt dat Remco op nummer 1 staat." Volgens de renner van Decathlon bestaat daar geen twijfel over.

Dat moet ook tijdens de koers te zien zijn. "Stel dat Pogacar en Vingegaard wegrijden en de groep achter hen rijdt voor een podiumplaats. Dan zal Lipowitz daar moeten rijden voor Remco, denk ik. Lipowitz is een fantastische renner en heeft in de Ronde van Slovenië getoond dat hij er klaar voor is. Toch vind ik Remco echt wel nog iets anders."

Evenepoel heeft de uitstraling

Van Avermaet vindt het goed dat ze met twee kopmannen starten, maar vermoedt grotendeels hetzelfde als Naesen. "Natuurlijk is het alfamannetje in Remco aanwezig en zal hij hem willen smijten. Hij gaat zo snel mogelijk een rit proberen winnen en zal er alles aan doen om kopman te zijn. Hij heeft de uitstraling om die rol op te eisen."

"Hij staat qua palmares verder dan Lipowitz, maar zal zich moeten bewijzen in het hooggebergte", schetst Van Avermaet Remco's situatie. Naesen onderstreept nogmaals wat volgens hem de verhoudingen zijn binnen Red Bull. "Intern is het klaar en duidelijk." Red Bull heeft Evenepoel ook weggehaald in functie van de Tour de France.

Nog maar de vierde rittenkoers voor Evenepoel

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Daar kunnen ze nu moeilijk op terugkomen. CEO Ralph Denk heeft ook al doen uitschijnen dat Evenepoel een streepje voor heeft, hoewel de koers moet uitwijzen wie de beste klassementsman is. De Tour wordt voor Evenepoel zijn vierde rittenkoers dit jaar, na deelnames in Valencia, de Emiraten en Catalonië.

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