Red Bull-Belg Van Gils kent het verdict na zijn valpartij in de Tour de France

Maxim Van Gils is een van de Belgen die ten val gekomen is in de tweede rit van de Tour de France. Het verdict na die valpartij is inmiddels gekend.

Maxim Van Gils was net als zijn landgenoot Robbe Dhondt betrokken bij een valpartij heel vroeg in de rit. Dat was eigenlijk het enige noemenswaardige incident wat valpartijen betreft, al had het wel heel anders kunnen aflopen. Na een fietswissel scheelde het niet veel of Paul Seixas was tijdens zijn achtervolging op een auto gebotst.

Van Gils kwam ten val toen er aan de zijkant van de weg een domino-effect ontstond, vooraan in het peloton. Er kan hem dus zeker niet aangewreven worden dat hij niet alert aan het koersen was of te veel achteraan zat. Soms is er gewoon sprake van pech en in een hectische koers als de Tour de France vergroot die kans alleen maar.

Valpartij Van Gils lijkt mee te vallen

Van Gils heeft aan Het Laatste Nieuws laten weten hoe het met hem gaat. "Het valt relatief goed mee. Ik ben de voorbije jaren al slechter gevallen", haalt Van Gils opgelucht adem. Dat is een verwijzing naar zijn valpartij in de Clasica Jaen, waar hij door Jan Christen in de hekken werd gereden. Hierdoor miste Van Gils een groot deel van dit seizoen.

6 km into S2 of #TDF2026 and crash already.

Kelland O'Brien hits the ground first, Maxim Van Gils flies over him and lands on his right hip. Rides on, hope all is good.

Eight riders involved, Bini and Aaron Gate 🇳🇿 among them. 😨 pic.twitter.com/y05nIwpzJd — cocaloca (@Cocaloca99) July 5, 2026

Hij kwam wel ijzersterk terug, met een ritzege in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij lijkt dus klaar om een cruciale rol te spelen in ondersteuning van Remco Evenepoel en Florian Lipowitz, maar het is dus toch even afwachten wat de impact van de val zal zijn. Het eerste signaal van Van Gils zelf is alleszins wel behoorlijk positief.





Rol voor Van Gils in eerste bergrit?

Als hij echt helemaal geen last ondervindt van zijn valpartij, dan kan hij misschien zelfs iets proberen in de eerste bergrit van de Tour de France. Die staat vandaag al op het programma, wanneer het Tourpeloton van Granollers naar Les Angles rijdt.