Ploegmaat doet verhaal van lijdensweg Arnaud De Lie: "Natuurlijk voelt hij zich verslagen ..."

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Ploegmaat doet verhaal van lijdensweg Arnaud De Lie: "Natuurlijk voelt hij zich verslagen ..."
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Geen Arnaud De Lie in het vervolg van de Tour de France. Onze landgenoot werd ziek voor de ploegentijdrit en stapte na een lange lijdensweg uit koers in de derde etappe. Ploegmaat Baptiste Veistroffer doet het verhaal van de calvarietocht van De Lie.

De Lie kreeg in de week voor de Tour-start last van maagklachten. Hij moest de verkenning van de ploegentijdrit vroegtijdig staken, maar verscheen toch aan de start. Onze landgenoot overleefde en spartelde zich ook door de tweede rit, met dank aan ploegmaat Baptiste Veistroffe.

De Lie voelde zich echt te zwak

Veistroffe stonde De Lie ook bij in de derde etappe, maar het mocht niet baten. De Lie voelde zich te slecht om door te gaan en besloot om uit koers te stappen. Het is een stevige domper voor Lotto-Intermarché, dat met de sprinter wilde inzetten op etappezeges.

Veistroffer doet bij Sporza zijn verhaal over De Lie. "Ik heb als rouleur geprobeerd om een tempo te kiezen waarbij Arnaud veilig over de finish zou kunnen komen, maar hij voelde zich gisteren echt te zwak", vertelt de Fransman.

Hij is blijven vechten

Veistroffer moest ook aan zichzelf denken. "Zelf moest ik op een bepaald moment wegrijden om nog op tijd binnen te geraken. Daar hebben we samen over gesproken en dat is beslist door de ploeg. We hebben ons niets te verwijten."

Veistroffer looft de vechtlust van De Lie, die eerder ook al in de Giro ziek moest opgeven. "Vanochtend is hij vertrokken. Natuurlijk voelt hij zich verslagen, maar hij is echt blijven vechten. Zonder mij zou hij wellicht sneller opgegeven hebben, maar we hebben alles gegeven."

Lees ook... Tom Boonen keihard voor Lotto-Intermarché in dossier-De Lie: "Nog niet vaak meegemaakt"

Opflakkering van korte duur

De Lie kan zo maar geen regelmaat leggen in zijn prestaties. Na een tegenvallend voorjaar tankte hij onlangs vertrouwen in de Ronde van Wallonië met ritwinst, maar het was een opflakkering van korte duur.

José De Cauwer vraagt zich af of De Lie wel nog wil koersen. "Wil hij er alles voor laten? Kan hij de druk die erbij komt kijken aan?"

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Lotto
Arnaud De Lie

Meer nieuws

Tom Boonen keihard voor Lotto-Intermarché in dossier-De Lie: "Nog niet vaak meegemaakt"

Tom Boonen keihard voor Lotto-Intermarché in dossier-De Lie: "Nog niet vaak meegemaakt"

09:35
TDF LIVE: Mads Pedersen knalt onweerstaanbaar naar winst, nieuwe groene én gele trui

TDF LIVE: Mads Pedersen knalt onweerstaanbaar naar winst, nieuwe groene én gele trui

17:50
José De Cauwer trekt stevig aan de alarmbel: "Wil hij nog wel koersen?"

José De Cauwer trekt stevig aan de alarmbel: "Wil hij nog wel koersen?"

08:20
Cian Uijtdebroeks zorgt voor groot onbegrip: "Mocht het mijn kind zijn, is het snel beslist"

Cian Uijtdebroeks zorgt voor groot onbegrip: "Mocht het mijn kind zijn, is het snel beslist"

16:30
Remco Evenepoel krijgt stevige boost in Tour de France: "Daar moeten hij en wij ons aan optrekken"

Remco Evenepoel krijgt stevige boost in Tour de France: "Daar moeten hij en wij ons aan optrekken"

16:00
Remco Evenepoel krijgt uitstekend nieuws bij Red Bull-Bora-hansgrohe

Remco Evenepoel krijgt uitstekend nieuws bij Red Bull-Bora-hansgrohe

15:55
Movistar geeft veelzeggende medische update over Cian Uijtdebroeks

Movistar geeft veelzeggende medische update over Cian Uijtdebroeks

15:15
Belgische wielerwereld in een diepe rouw na overlijden ex-wereldkampioen

Belgische wielerwereld in een diepe rouw na overlijden ex-wereldkampioen

17:25
UCI zwáár aangepakt: "Ze mogen de airco in hun auto eens uitschakelen"

UCI zwáár aangepakt: "Ze mogen de airco in hun auto eens uitschakelen"

14:30
'Deze topploeg praat al een jaar met Paul Seixas'

'Deze topploeg praat al een jaar met Paul Seixas'

13:43
"Dokter of tovenaar gezocht: Arnaud De Lie is veruit de meest mysterieuze wielrenner uit het peloton"

"Dokter of tovenaar gezocht: Arnaud De Lie is veruit de meest mysterieuze wielrenner uit het peloton"

07:00
Tadej Pogacar neemt groot nadeel er met plezier bij: "Hij ligt daar allemaal niet wakker van"

Tadej Pogacar neemt groot nadeel er met plezier bij: "Hij ligt daar allemaal niet wakker van"

11:35
UAE Team Emirates-XRG verraste ook zichzelf: "Neen, dat was niet het plan"

UAE Team Emirates-XRG verraste ook zichzelf: "Neen, dat was niet het plan"

10:35
Moet Remco Evenepoel zich zorgen maken? "Aangenaam is dat toch niet"

Moet Remco Evenepoel zich zorgen maken? "Aangenaam is dat toch niet"

08:55
TDF LIVE: De Lie haalt einde derde rit niet en moet opgeven

TDF LIVE: De Lie haalt einde derde rit niet en moet opgeven

06/07
UPDATE: Medische update bekend over Urska Zigart, verloofde van Pogacar

UPDATE: Medische update bekend over Urska Zigart, verloofde van Pogacar

06/07
Evenepoel betreurt UAE-beslissing en geeft nu toch nadeel toe van zijn aanpak in aanloop naar de Tour

Evenepoel betreurt UAE-beslissing en geeft nu toch nadeel toe van zijn aanpak in aanloop naar de Tour

06/07
De Cauwer, Van Avermaet en Naesen zeggen hetzelfde over Tour-start Evenepoel: "Hij heeft zo'n groot ego"

De Cauwer, Van Avermaet en Naesen zeggen hetzelfde over Tour-start Evenepoel: "Hij heeft zo'n groot ego"

06/07
Verbaasde José De Cauwer ziet iets in deze Tour de France wat hij nog nooit eerder heeft gezien

Verbaasde José De Cauwer ziet iets in deze Tour de France wat hij nog nooit eerder heeft gezien

06/07
'Evenepoel rijdt volgend jaar niet meer in zelfde ploeg als Roglic en die heeft nog verrassende plannen'

'Evenepoel rijdt volgend jaar niet meer in zelfde ploeg als Roglic en die heeft nog verrassende plannen'

06/07
Mentaal harde klap voor Vingegaard? "Als klein kind uit het wiel gereden, deed pijn aan de ogen"

Mentaal harde klap voor Vingegaard? "Als klein kind uit het wiel gereden, deed pijn aan de ogen"

06/07
"Van der Poel is de man van de geloofwaardige woorden, maar zijn ambitie is dan wel bevreemdend" Opinie

"Van der Poel is de man van de geloofwaardige woorden, maar zijn ambitie is dan wel bevreemdend"

06/07
Red Bull-Belg Van Gils kent het verdict na zijn valpartij in de Tour de France

Red Bull-Belg Van Gils kent het verdict na zijn valpartij in de Tour de France

06/07
🎥 Speelvogel Evenepoel amuseert zich rot ... op opmerkelijke wijze: "Nu sta jij er de hele tijd op te kijken"

🎥 Speelvogel Evenepoel amuseert zich rot ... op opmerkelijke wijze: "Nu sta jij er de hele tijd op te kijken"

06/07
Sterke Benoot vloekt hard op groot mankement in het wielrennen: "Het is kut, het is triestig"

Sterke Benoot vloekt hard op groot mankement in het wielrennen: "Het is kut, het is triestig"

06/07
🎥 Rivalen? Uitgerekend Visma steekt cruciale UAE-pion een handje toe met prachtig sportief gebaar

🎥 Rivalen? Uitgerekend Visma steekt cruciale UAE-pion een handje toe met prachtig sportief gebaar

06/07
🎥 Van der Poel vertelt emotioneel verhaal over grootvader Poulidor: "Dat vind ik nog altijd zonde"

🎥 Van der Poel vertelt emotioneel verhaal over grootvader Poulidor: "Dat vind ik nog altijd zonde"

06/07
Kamp-Evenepoel laat duidelijk van zich horen: "Heel goede Remco gezien, maar of dit demotiverend is?"

Kamp-Evenepoel laat duidelijk van zich horen: "Heel goede Remco gezien, maar of dit demotiverend is?"

05/07
Verkeerde strategische gok zadelt Evenepoel op met gemiste kans: "Het heeft niet geweldig uitgepakt"

Verkeerde strategische gok zadelt Evenepoel op met gemiste kans: "Het heeft niet geweldig uitgepakt"

05/07
TDF LIVE: Winnaar Del Toro en Wellens reageren op UAE-dominantie

TDF LIVE: Winnaar Del Toro en Wellens reageren op UAE-dominantie

05/07
UPDATE: Intermarché-Lotto krijgt veeg uit de pan over De Lie: "Dit is mishandeling"

UPDATE: Intermarché-Lotto krijgt veeg uit de pan over De Lie: "Dit is mishandeling"

05/07
🎥 Van Aert denkt met heel veel plezier nog eens terug aan grootse triomf in Belgische hoofdstad

🎥 Van Aert denkt met heel veel plezier nog eens terug aan grootse triomf in Belgische hoofdstad

05/07
🎥 Evenepoel gekroond tot best startende GC-man, beter dan Pogi, Vingegaard én Lipowitz: "Krachtig statement"

🎥 Evenepoel gekroond tot best startende GC-man, beter dan Pogi, Vingegaard én Lipowitz: "Krachtig statement"

05/07
Oud-ploegleider (ex-Quick-Step) verbaast: "Voordeel voor Vingegaard dat Van Aert is thuisgebleven"

Oud-ploegleider (ex-Quick-Step) verbaast: "Voordeel voor Vingegaard dat Van Aert is thuisgebleven"

05/07
Laatste Belgische Tourwinnaar niet de grootste Evenepoel-believer: "Ik zal een kaarsje branden"

Laatste Belgische Tourwinnaar niet de grootste Evenepoel-believer: "Ik zal een kaarsje branden"

05/07
Waar komt alle kritiek op Evenepoel toch vandaan? "Hij krijgt het vaak hard te verduren"

Waar komt alle kritiek op Evenepoel toch vandaan? "Hij krijgt het vaak hard te verduren"

05/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Arnaud De Lie Jose De Cauwer Mathieu Van Der Poel Cian Uijtdebroeks Jonas Vingegaard Rasmussen Juan Ayuso Sven Nys Wout Van Aert Klaas Lodewyck Yves Lampaert Maxim Van Gils Jan Bakelants Tiesj Benoot Thijs Zonneveld Greg Van Avermaet Oliver Naesen Tom Boonen Florian Vermeersch

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved