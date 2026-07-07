Ploegmaat doet verhaal van lijdensweg Arnaud De Lie: "Natuurlijk voelt hij zich verslagen ..."

Geen Arnaud De Lie in het vervolg van de Tour de France. Onze landgenoot werd ziek voor de ploegentijdrit en stapte na een lange lijdensweg uit koers in de derde etappe. Ploegmaat Baptiste Veistroffer doet het verhaal van de calvarietocht van De Lie.

De Lie kreeg in de week voor de Tour-start last van maagklachten. Hij moest de verkenning van de ploegentijdrit vroegtijdig staken, maar verscheen toch aan de start. Onze landgenoot overleefde en spartelde zich ook door de tweede rit, met dank aan ploegmaat Baptiste Veistroffe.

De Lie voelde zich echt te zwak

Veistroffe stonde De Lie ook bij in de derde etappe, maar het mocht niet baten. De Lie voelde zich te slecht om door te gaan en besloot om uit koers te stappen. Het is een stevige domper voor Lotto-Intermarché, dat met de sprinter wilde inzetten op etappezeges.

Veistroffer doet bij Sporza zijn verhaal over De Lie. "Ik heb als rouleur geprobeerd om een tempo te kiezen waarbij Arnaud veilig over de finish zou kunnen komen, maar hij voelde zich gisteren echt te zwak", vertelt de Fransman.

Hij is blijven vechten

Veistroffer moest ook aan zichzelf denken. "Zelf moest ik op een bepaald moment wegrijden om nog op tijd binnen te geraken. Daar hebben we samen over gesproken en dat is beslist door de ploeg. We hebben ons niets te verwijten."

Veistroffer looft de vechtlust van De Lie, die eerder ook al in de Giro ziek moest opgeven. "Vanochtend is hij vertrokken. Natuurlijk voelt hij zich verslagen, maar hij is echt blijven vechten. Zonder mij zou hij wellicht sneller opgegeven hebben, maar we hebben alles gegeven."



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Opflakkering van korte duur

De Lie kan zo maar geen regelmaat leggen in zijn prestaties. Na een tegenvallend voorjaar tankte hij onlangs vertrouwen in de Ronde van Wallonië met ritwinst, maar het was een opflakkering van korte duur.

José De Cauwer vraagt zich af of De Lie wel nog wil koersen. "Wil hij er alles voor laten? Kan hij de druk die erbij komt kijken aan?"