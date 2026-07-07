José De Cauwer trekt stevig aan de alarmbel: "Wil hij nog wel koersen?"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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José De Cauwer trekt stevig aan de alarmbel: "Wil hij nog wel koersen?"
Foto: © photonews

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José De Cauwer is als commentator opnieuw een aandachtige toeschouwer in de Tour de France. Ook hij was getuige van de lijdensweg van Arnaud De Lie. De sprinter van Lotto-Intermarché begon ziek aan de Tour en stapte in de derde rit al af. De Cauwer stelt zich grote en belangrijke vragen over De Lie.

De Lie liet voor de Tour-start verstek gaan voor de prestigieuze ploegenpresentatie van La Grande Boucle. Hij had last van maagproblemen en moest om dezelfde reden in de volgwagen stappen tijdens de verkenning van de ploegentijdrit.

De Lie vocht met zichzelf tijdens het openingsweekend, maar het kwam niet meer goed. Uitgeput zette hij er in de derde rit een punt achter. Weer een deceptie rijker. Zowel voor De Lie zelf als voor Lotto-Intermarché, dat met onze landgenoot volop op ritzeges mikte.

De Lie moet herbronnen

Ook de Giro van De Lie viel dit jaar al in het water door fysieke problemen. Hij werd nog voor de start ziek en probeerde het nog, maar moest uiteindelijk in de vierde rit toch de handdoek in de ring werpen. Na ook een moeilijk voorjaar ligt dit seizoen in de lijn van de andere profseizoenen van De Lie: te weinig constant en met hoogtes en laagtes.

José De Cauwer buigt zich over het raadsel De Lie en denkt dat hij dringend moet herbronnen. "De Lie moet hier niet van herstellen, hij moet herstellen van een veel groter probleem", klinkt het bij Sporza. "Dit lijkt iets alleenstaands, maar het is veel groter dan dit. Het probleem zit vooral in zijn hoofd. Ik vraag mij af: wil hij wel koersen? Wil hij er alles voor laten? Kan hij de druk die erbij komt kijken aan?"

De Lie is een geweldige kerel

De Cauwer zoekt een verklaring voor de fysieke kwaaltjes van De Lie. "Eigenlijk is het simpel: je doet wat je moet doen en als je dat gedaan hebt, krijg je rust. Ziek worden heeft vaak ook te maken met stress en andere factoren. Want wat is de échte reden van het mindere presteren? Er moet klaarheid in zijn hoofd komen."

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"Je kunt wel zeggen: hij vindt rust bij zijn koeien. Maar dat is geen uitleg. Dan moet je boer worden. Ik vind het een geweldige kerel en ook een heel goeie renner. Maar op dit niveau kan dit niet."

Laatste contractjaar

De Lie moet nu zien te herstellen om toch nog iets van zijn seizoen te proberen te maken. Hij zit in zijn laatste contractjaar bij Lotto-Intermarché en wil in schoonheid afscheid nemen van het team. Hij won dit seizoen twee koersen: de Lotto Famenne Ardenne Classic en de vierde rit van de Ronde van Wallonië. Voor velen is dat te weinig voor een renner van zijn kaliber.

Bij - meer dan waarschijnlijk - Tudor moet hij zijn carrière de komende jaren opnieuw op de rails zien te krijgen. De Lie is momenteel 24 jaar oud en heeft daar dus nog alle tijd voor. Aan talent absoluut geen gebrek, dat liet hij al vaak genoeg zien. Maar antwoorden op de vragen van De Cauwer lijken momenteel broodnodig.

 

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