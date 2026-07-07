Tom Boonen keihard voor Lotto-Intermarché in dossier-De Lie: "Nog niet vaak meegemaakt"

De Tour de France is voor Arnaud De Lie uitgedraaid op een grote ontgoocheling. De sprinter van Lotto-Intermarché werd ziek in de week voor de openingsrit, maar besloot in samenspraak met zijn team toch van start te gaan. Ex-toprenner Tom Boonen snapt helemaal niets van die beslissing.

De Lie werd in de aanloop naar Le Grand Départ geveld door maagproblemen. Hij moest de ploegenpresentatie daardoor noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. In de verkenning van de ploegentijdrit stapte hij in de wagen; het waren weinig hoopgevende signalen.

De Lie had nooit mogen starten

De Luxemburger ging toch van start. Hij worstelde zich door de ploegentijdrit en de tweede etappe, maar de derde rit was er te veel aan. De Lie gaf op en ziet nu ook in de Tour een DNF achter zijn naam staan.

Tom Boonen had het helemaal anders aangepakt. "Het was al een probleem dat De Lie naar de Ronde van Frankrijk is gekomen", zegt de ex-profrenner bij Vive le Vélo. "Hij had nooit aan de start mogen staan."

Illness forces Arnaud De Lie to withdraw from the Tour de France



Arnaud De Lie was forced to abandon the Tour de France during stage 3. Having suffered from an abdominal infection in the days leading up to the Grand Départ, and despite making steady progress in his recovery, the… pic.twitter.com/nrAqzRZU7K — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) July 6, 2026

Het is gissen naar de redenering

"Ik weet niet wat de redenering was bij de ploeg. "We zullen kijken of het niet beter gaat" misschien? Ik heb nog niet vaak meegemaakt dat een renner beter wordt in de Tour", aldus Boonen.



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"Als je de dagen ervoor al ziek bent, het zo warm weer is en de start zo lastig is, zeg dan gewoon dat je naar huis gaat. Of beter: laat hem als ploeg niet starten."

Ups, maar vooral veel downs

Boonen vindt dat het beter is om nu naar de oorzaak te zoeken achter de malaise van De Lie dan verder te rijden. Als het om een mentaal probleem gaat (door de druk), kan dat volgens hem zelfs nog eerder opgelost raken dan een fysiek probleem. Ook José De Cauwer stelt zich veel vragen over onze landgenoot.

De Lie beleeft een jaar met ups, maar vooral veel downs bij Lotto-Intermarché. Beide partijen moeten nu samen zitten en zoeken naar de oorzaak van zijn problemen, voordat hij volgend jaar andere oorden opzoekt.