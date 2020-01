De Ketele en Ghys nemen leiding over in Rotterdam na nieuw ziektegeval

Er lijkt wel virusje rond te gaan in Rotterdam. Kenny De Ketele en Robbe Ghys zijn gelukkig wel nog volledig fit. Ze zijn ook meteen de nieuwe leiders in de Zesdaagse. Komen ze ook de slotavond goed door, dan gaan ze met de overwinning naar huis.

Twee ziektes hebben het klassement in Rotterdam toch wel wat door elkaar gehaald. Eerder haakte Jasper De Buyst al af wegens griep. Daardoor vormde hij geen koppel meer met Tosh Van der Sande en moesten zij de eerste plaats afgeven aan de Duitsers Kluge en Reinhardt.

Die laatste gaf na de ceremonie echter ook al te kennen dat hij zich ziekjes voelde en nu blijkt dat het zo ernstig is dat ook Reinhardt niet meer op de fiets stapt. Hierdoor is er een volgend duo dat een plaatsje opschuift en dat is De Ketele/Ghys.

RONDE VOORSPRONG GEEFT VOORLOPIG DE DOORSLAG

Beide Belgen staan dus helemaal bovenaan bij aanvang van de slotavond. Kluge zal nu aan Van der Sande gekoppeld worden. In de stand is het dus zo dat De Ketele/Ghys een ronde voorsprong hebben op vijf koppels. Toch is de zege nog niet binnen, want de mannen van Sport Vlaanderen hebben 200 punten. Havik/Stroetinga (294) en Kluge/Van der Sande (280) hebben er toch al een pak meer verzameld.