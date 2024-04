Ontmaskerd: Is Remco Evenepoel echt een lastig persoon?

Remco Evenepoel wordt vaak voorgesteld als een moeilijk karakter. Maar is dat wel zo voor onze landgenoot?

José De Cauwer interviewde dit weekend Patrick Lefevere voor Het Nieuwsblad. Daarin kwamen heel wat zaken van Soudal-QuickStep aan bod. Ook Remco Evenepoel kwam uiteraard uitgebreid ter sprake.

Zo vroeg de televisiecommentator of Remco Evenepoel echt wel zo’n moeilijk karakter is als hij vaak wordt voorgesteld door jan en alleman. Voor De Cauwer is Evenepoel immers een welopgevoede gast.

Echte kampioenen

Patrick Lefevere haalde zijn mooiste beeldspraak naar boven en wees naar de deur. “José, die deur is nu dicht, maar voor Remco niet, hé. Desnoods loopt hij er dwars doorheen. Dat is een eigenschap die veel kampioenen hebben”, repliceerde de CEO van Soudal-QuickStep.

Lefevere is dan ook heel erg duidelijk over zijn poulain. “Jij weet even goed als ik: met de grote kampioenen heb je weinig of geen problemen. De miserie begint bij de pseudo-kampioenen. Met de entourages die denken dat ze een echte kampioen in huis hebben.”

Het mag dan ook duidelijk zijn dat Lefevere ontzettend blij is met Remco Evenepoel. Hij heeft voor hem zelfs de invalshoek van Soudal-QuickStep naar een ploeg voor het grote rondewerk veranderd. Dat doe je niet zomaar en al zeker niet voor een moeilijk karakter.