Piepjonge 'dochter van' boekt eerste zege op profniveau en legt het achteraf uit

De 19-jarige Mirre Knaven heeft haar eerste overwinning uit haar carrière weten te boeken. De dochter van gewezen profrenner Servais Knaven was de beste in de sprint van de tweede etappe in de Gracia Orlova, een rittenkoers in Tsjechië.

Mirre Knaven is niet de enige dochter van Servais Knaven die nu of in het verleden koerst of koerste. Maar op haar negentiende heeft de jonge Knaven wel alvast haar eerste zege beet met een rit in de Gracia Orlova.

In een heuvelachtige etappe reed ze met een groepje van dertien weg, in de sprint stond er geen maat op Knaven. Achteraf was de jonge renster van AG Insurance - Soudal dan ook in de wolken met haar overwinning.

© photonews

“De wedstrijd begon voor mij een beetje nerveus, ik was niet zeker hoe ik het zou doen op de langere klimmen”, aldus Knaven op de website van haar ploeg AG Insurance - Soudal. De renster had duidelijk een goede dag in Tsjechië.

Goed gevoel bij Knaven

“Maar al snel merkte ik dat ik mij echt goed voelde. Ik voelde me gedurende de wedstrijd heel sterk en had er veel vertrouwen in dat ik de eindsprint kon winnen. Ik ben echt superblij met deze winst, het is ook mijn eerste echte wegoverwinning."

"We hebben als team echt sterk gereden en dat wordt uiteindelijk ook beloond", aldus nog Knaven over haar overwinning in Lichnov. Zaterdag werd ze in een groepssprint ook nog eens tweede, ook haar plaats in het klassement op dit moment.