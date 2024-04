🎥 Toon Aerts pakt eerste overwinning na dopingschorsing

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Sinds midden februari mag Toon Aerts weer koersen na zijn dopingschorsing. Vandaag pakte hij zijn eerste overwinning.

Toon Aerts zat twee jaar aan de kant met een dopingschorsing, nadat het verboden letrozole in zijn lichaam werd aangetroffen. Midden februari ging onze landgenoot weer aan de slag bij veldritploeg Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes.

Eind februari nog liep Aerts een neusbreuk op bij een spectaculaire crash in de Sluitingsprijs van Oostmalle, maar vandaag heeft hij zijn eerste zege beet na zijn dopingschorsing. Dat gebeurde in de Gravel Fondo Limburg in het Nederlandse Valkenburg.

Na 105 kilometer haalde Aerts het in een sprint van de Nederlander Piotr Havik. Er stond nog veel schoon en bekend volk aan de start in Nederlands Limburg.

Greg Van Avermaet werd zesde, Jan Bakelants achtste en Niki Terpstra dertiende.