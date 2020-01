D'hoore, Kopecky & co rijden om het brons, concurrent doet het wel nog beter in Canada

De strijd om een olympisch ticket barst volop los in het Canadese Milton. Daar vindt de laatste wereldbekermanche plaats. De top acht gaat zeker naar de Spelen. De Belgische vrouwen staan momenteel negende op de rangschikking, maar kunnen Frankrijk nog voorbij.

Er wordt dus vooral naar de Françaises gekeken in Canada. Die doen het daar echter erg goed. Frankrijk zal zelfs de finale rijden tegen de VS om de overwinning in MIlton. België komt in het duel voor brons uit tegen Canada.

De Belgische vrouwenploeg bestond in de kwalificaties uit D'hoore, Kopecky, Bossuyt en De Clercq. In de eerste ronde werd De Clercq vervangen door Croket. Met 4'23"305 zetten de Belgische dames een derde tijd neer en deden ze zo net iets beter dan Canada. Ze doen er alvast goed aan om dat nog eens over te doen in het rechtstreeks duel dat er nog aankomt.