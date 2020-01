De acht van Moreno De Pauw: van Londen 2015 tot Berlijn 2020

Het zit er nu helemaal op voor Moreno De Pauw: zijn wielercarrière is ten einde. Hij was enkele jaren één van de absolute toppers in het baanwielrennen en kon acht keer proeven van de overwinning in een Zesdaagse. Als eerbetoon zetten we al die zeges nog eens op een rijtje.

LONDEN 2015

Voor het eerst in 35 en sinds het evenement werd gehouden op Wembley keert de Zesdaagse van Londen terug op de kalender. Deze keer is het Lee Valley Velopark het decor. Een hele speciale gebeurtenis en zeker voor Moreno De Pauw, die zijn eerste grote triomf als baanwielrenner viert. Samen met Kenny De Ketele klopt hij de Britten Latham en Wood in de strijd om de overwininng.

BERLIJN 2016

Het begin van een resem successen voor de Belgen als duo. Een eerstvolgende zege komt er in Berlijn. Ondanks concurrentie van de Duitsers Kluge en Kaltz en de Nederlanders Havik en Stopler eindigen De Pauw en De Ketele opnieuw helemaal bovenaan.

LONDEN 2016

Het kloppen van echte wielerkampioenen als Cavendish en Wiggins geeft een overwinnning toch dat beetje extra cachet en dat was het geval in Londen 2016. De Britten gingen als leiders de slotdag in, maar werden onttroond in de puntenkoers. De ultieme sprint stelde de zege veilig voor De Pauw.

"Het waren de moeilijkste twintig ronden uit onze carrières", zei De Pauw achteraf. "We spaarden onze energie in de afvallingsrace en in de derny. In het laatste nummer was het alles of niets met dertig ronden te gaan."

AMSTERDAM 2016

De kracht van het duo De Pauw/Ketele werd zelden zo tentoon gespreid als in de editie van 2016 in Amsterdam. Ze domineerden doorheen de koers en stonden elke dag bovenaan. Een dag voor het einde waren ze al zo goed als zeker van de overwinning en die kwam ook niet meer in gevaar.

GENT 2017

Winnen in eigen land stond ook nog hoog op het verlanglijstje en die droom werd werkelijkheid in 2017. De Fransen Thomas en Kneisky deden nog alles om dat te voorkomen, maar geraakten niet verder dan 336 punten. Met 411 punten schreven Moreno De Pauw en Kenny De Ketele de Zesdaagse van Gent in '17 op hun palmares.

Eigenlijk waren ze even dominant als in Amsterdam het jaar voordien. "Blijkbaar nog nooit iemand die hier zes dagen na mekaar aan de leiding heeft gestaan", merkte De Pauw op aan de vooravond van zijn zege in Gent. "Met twee ronden voorsprog kunnen winnen is een fantastisch gevoel."

ROTTERDAM 2018

Dan moet het in Rotterdam in 2018 ook een enorme beleving geweest zijn, want de dominantie van De Pauw en zijn partner in crime in het baanwielrennen werd alsmaar groter. In Rotterdam staat de tegenstand niet op de foto: deze keer bedraagt de voorsprong aan het eind liefst vier ronden.

KOPENHAGEN 2019

Begin 2019 trok De Pauw naar Kopenhagen, waar de Deense thuisrijder Mørkøv met een late aanval alsnog op gelijke hoogte trachtte te geraken van de Oost-Vlaming. Dat gebeurde echter niet: De Pauw en De Ketele hadden opnieuw het meeste punten verzameld en waren dus ook hier de winnaars.

BERLIJN 2020

Nadien zakte het vormpeil bij De Pauw en volgde er een moeilijkere periode. Hij besluit op zijn 28ste al een punt te zetten achter zijn loopbaan, maar niet vooraleer de Zesdaagse van Berlijn aan zijn schema toe te voegen en daar aan de zijde van Wim Stroetinga op de slotdag van positie 4 naar 1 te gaan. Het gedroomde afscheid is een feit.