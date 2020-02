Githa Michiels toont nu al de vorm met ereplaats op Mediterranean Epic

Githa Michiels zal naar alle waarschijnlijkheid één van de atleten zijn die België gaan vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Tokio. In afwachting daarvan zal het erop aankomen om ook doorheen het seizoen haar mountainbikeskills volop te laten zien.

Daar is Michiels dan ook al volop mee bezig. Zo verscheen ze aan de start van de Mediterranean Epic. Dat is een mountainbikewedstrijd over vier dagen in Oropesa del Mar in Spanje. Michiels liet zich daar alvast opmerken met enkele verdienstelijke ritten en mengde zich zo in de debatten.

Het leverde haar aan het einde van de wedstrijd een plaats in de top tien op. Michiels finishte als achtste. Meedoen voor de overwinning was nog wel te hoog gegrepen. Die ging naar de Zwitserse Forchini.