Schurter start slecht aan eerste WB-manche en wordt pas vierde

Op de eerste Wereldbeker-manche van de crosscountry heeft niet Nino Schurter maar wel de jonge Deen Simon Andreassen de zege binnengehaald.

De manche was in Nove Mesto in Tsjechië en leek een kolfje naar de hand te zijn van meervoudig wereldkampioen Nino Schurter. Niets was minder waar want Schurter werd pas vierde, een teleurstellend resultaat voor de regerende wereld- en olympische kampioen.

Mathieu van der Poel was er ook niet bij in Nove Mesto. Hij bereid de klassiekers voor in het wegwielrennen. De overwinning was voor de pas 23 jaar geworden Deen Simon Andreassen. Hij was de sterktse van een kopgroep van drie man.

Bij de beloften was de zege voor Tom Pidcock, het Britse manusje-van-alles. Loana Lecomte won bij de vrouwen, de Française is nog maar 21 jaar.