Balsamo ook op laatste EK-dag bij winnaressen, Groot-Brittanië met maar liefst zes keer goud naar huis

Elisa Balsamo won de laatste wegrit in 2020 door Lorena Wiebes te kloppen. Op het EK baanwielrennen, dat zondag werd afgesloten, kwam Balsamo ook sterk voor de dag. Op de slotdag hielp ze Italië nog aan goud in de madison. De meeste medailles waren echter voor Groot-Brittanië.

Twee nummers kwamen zondag nog aan bod: de tijdrit en de madison. In de tijdrit legden de dames 500 meter af. Daria Shmeleva bezorgde Rusland een vijfde gouden medaille. Bij de mannen, die een volle kilometer op de piste moesten rijden, was de Tsjech Tomas Babek de winnaar.

Winst in de madison was er bij de dames voor Elisa Balsamo en Vittoria Guazzini, oftewel Italië. Bij de mannen presteerde het Spaanse duo het best. Sebastián en Albert Torres verdedigden Spanje met succes in deze discipline.

GROOT-BRITTANIË DOET NOG BETER DAN RUSLAND

Zoals eerder vermeld ging Rusland vijf maal met goud aan de haal op dit EK baanwielrennen. Slechts één natie deed beter: Groot-Brittanië. Dat verzamelde eerder op dit EK al zes gouden medailles. België deed vanwege corona niet mee in het Bulgaarse Plovdiv.