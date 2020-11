Europese kampioenen in het baanwielrennen verlengen contract bij Movistar met het oog op de Olympische Spelen

Albert Torres en Sebastian Mora, de Europese kampioenen in het baanwielrennen, hebben hun contract verlengd bij Movistar. Zo kunnen ze via de wielerploeg volgend jaar een gooi doen naar een Olympische titel.

Movistar heeft het contract verlengd van Albert Torres en Sebastian Mora. De twee renners maken vooral in het baanwielrennen indruk, want in deze discipline werden ze enkele dagen geleden nog Europees kampioen bij de madison.

De twee Spanjaarden hebben samen bijgetekend met het oog op de Olympische Spelen van volgend seizoen. Daar hopen de Europese kampioenen uiteraard indruk te kunnen maken in de madison, dat ook wel de koppelkoers wordt genoemd.