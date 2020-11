Met zijn medische geschiedenis was het schrikken: Filip Meirhaeghe had in oktober Covid-19

Ook grote kampioenen ontsnappen niet altijd aan het coronavirus. Dat weet Filip Meirhaeghe, tegenwoordig Belgisch bondscoach mountainbike, ondertussen ook. Die liep het virus in oktober op. Inmiddels is hij wel aan de betere hand.

Het Laatste Nieuws meldt de coronabesmetting voor Filip Meirhaeghe. Hij is besmet geraakt tijdens het WK mountainbike van 5 tot 11 oktober. Heel het team is daar overigens besmet geraakt. Meirhaeghe is twaalf dagen in zelfisolatie gegaan.

Met zijn voorgeschiedenis moet het toch schrikken geweest zijn. Meirhaeghe zat twee jaar geleden nog met een hartspierontsteking. De voorbije maanden hebben we natuurlijk ook geleerd dat mensen met een onderliggende aandoening die Covid-19 oplopen risicopatiënten zijn.

OP CONTROLE VOOR DE ZEKERHEID

Meirhaeghe is er gelukkig wel bovenop gekomen. Voor alle zekerheid gaat de wereldkampioen van 2000 toch nog eens op controle in het ziekenhuis.