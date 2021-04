Jan Bakelants over de UCI: "Dat is hun huisstijl: ze hullen zich in stilzwijgen"

In Extra Time Koers kwam Jan Bakelants aan het woord. Hij kwam nog eens terug op de 'bidonsaga' tijdens de Ronde van Vlaanderen en de rol van de UCI. Zoals steeds gaf hij ongezouten zijn mening.

De saga rond de bidon in de Ronde van Vlaanderen zindert nog na. Michael Schär werd uit de Ronde gezet nadat hij een bidon naar toeschouwers had gegooid. De Zwitser kreeg zondag al heel wat steun maar ook van de gasten in Extra Time Koers. Zo had Jan Bakelants een uitgesproken mening over dit en de UCI in het algemeen.

"Dat is hun huisstijl: ze hullen zich in stilzwijgen", zegt Bakelants, die geen fan is van het hele organigram in de wielersport met de omstreden rennersvakbond CPA.

Er moet op op een andere manier gestemd worden voor een voorzitter bij de UCI maar ook het boetesysteem moet anders. "Het zijn kwesties van gezond verstand", argumenteert Bakelants. "Elke normaal denkende voorzitter zegt: wacht even, wat we hier beslissen klopt niet. Onder het mom van ecologie wordt de kassa van de UCI gespijsd. Ik vind: stop dat geld van de boetes in een groen fonds voor herbossing of sociaal verantwoorde projecten. Dan wil ik gerust een zware boete betalen na het weggooien van een bidon. Maar niet voor de vlucht in businessclass van UCI-voorzitter David Lappartient."