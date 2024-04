Lotte Kopecky deelt met de wereld wie haar beste maatje is die haar alle stress kan doen vergeten

De riem mag er even af voor Lotte Kopecky. Alle stress van de koers mag even aan de kant en het is wel duidelijk wie haar daar mee helpt.

Lotte Kopecky heeft op Instagram een inkijk gegeven in waar ze zich in haar vrije tijd zoal mee bezighoudt. Dat is onder andere op pad gaan met haar hond. "Little sneaky", schrijft ze erbij, met ook nog enkele hashtags die duidelijk maken hoezeer Kopecky geniete van de wandelingen met haar favoriete viervoeter.

Op de eerste foto tovert de wielrenster een mooie glimlach tevoorschijn, terwijl haar hond het houdt op een ernstige blik. Op foto nummer 2 krijgt Kopecky dan een likje van het dier. Het zit duidelijk wel goed tussen deze hond en het baasje. Wat wil je als je baasje de wereldkkampioene is in het wegwielrennen.

Ook de afgelopen periode lag de nadruk opnieuw op presteren voor Lotte Kopecky en met overwinningen in de Strade Bianche en Parijs-Roubaix heeft de renster van SD Worx-ProTime niet teleurgesteld. Nu is er dus even tijd voor een rustperiode, vooraleer de voorbereiding begint op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.