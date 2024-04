Eddy Merckx doet veelzeggende uitspraken over Remco Evenepoel

Eddy Merckx zit te hopen op een volgende Belgische Tourwinnaar en dat zou dan Remco Evenepoel moeten worden. De uitlatingen van 'De Kannibaal' wijzen erop hoeveel Evenepoel op jonge leeftijd al bereikt heeft, maar ook welke uitdaging hem te wachten staat in de Tour.

In de nieuwe aflevering van TheMove Legends, een speciale serie van de podcast, heeft Johan Bruyneel Eddy Merckx gestrikt voor een babbel. Het ging onder meer over renners die al op jonge leeftijd prof worden, zoals Remco Evenepoel ook gedaan heeft door het overslaan van de beloftencategorie. Dat is niet voor iedereen.

"Veel renners willen prof worden bij ProTour-ploegen, maar zijn daar niet klaar voor. Je kunt categorieën overslaan als je een uitzondering bent. Iedereen is geen uitzondering. Je moet stap per stap gaan", waarschuwt Eddy Merckx. De grootste aller tijden koppelt ook terug naar zijn eigen tijdperk als actief wielrenner.

WAARSCHUWING VAN MERCKX

"De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar ik reed nooit een rittenwedstrijd voor ik prof werd. Omdat ik iemand rond mij had die me zei dat ik nog genoeg koersen zou rijden als ik prof werd. En dat is ook zo. Je kan evolueren. Niet iedereen is bekwaam om van junior naar prof te gaan en meteen Wereldbekerwedstrijden te rijden."

Merckx haalt aan wat voor de meeste talenten een verschil kan maken. "Opleidingsploegen of ploegen tot U23 zijn zeer belangrijk voor de wielersport." Op het einde van het gesprek gaat het dan over wie de jonge opkomende talenten zijn. Het valt Bruyneel op dat niet meteen de naam Evenepoel valt, ondanks dat hij maar 24 is.

MERCKX KIJKT UIT NAAR STRIJD EVENEPOEL-POGACAR

"Evenepoel is een waarde, hij is al wereldkampioen geweest", aldus Merckx. "Hij heeft al een rittenwedstrijd gewonnen. Hij heeft natuurlijk de Tour nog niet gewonnen. Dat moet hij nog bewijzen, we zullen zien in de volgende jaren. Pogacar is 25. Die is ook niet zo oud, hé. Hij heeft al twee keer de Tour gewonnen."