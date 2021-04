Roglič is favoriet in de Waalse Pijl, maar ook Pidcock en Alaphilippe hebben elk hun troeven!

Nog één wedstrijd te gaan en dan sluiten we het wielervoorjaar af met de klassieker Luik-Bastenaken-Luik. Maar voor het zover is moeten de renners eerst nog de Muur van Hoei trotseren. De steile muur beslist elk jaar over winst of verlies in de Waalse Pijl en dat zal dit jaar niet anders zijn.

Topfavoriet Primož Roglič

Primož Roglič is voor velen de topfavoriet om deze Waalse Pijl te winnen. De Sloveen van Jumbo-Visma heeft dan ook al meermaals bewezen dat hij een uitstekende klimmer is. Een aankomst met een steile slotklim zoals op de Muur van Hoei is dan ook een kolfje naar de hand van Roglič. Kortom, hier moet de Sloveen gewoon om de winst mee kunnen doen.

Nummer drie voor Alaphilippe?

Zowel in 2018 als in 2019 mocht Julian Alaphilippe hier juichen aan de finish. Bij zijn andere deelnames kwam hij als tweede over de streep. Het mag duidelijk zijn dat het parcours in de Ardennen dan ook helemaal op het lijf van de Fransman geschreven is. Bij de Deceuninck-Quick Step schuiven ze daarom Alaphilippe naar voor, gesteund door Dries Devenyns en Mauri Vansevenant. Met deze twee Belgische meesterknechten mee in steun, doet Alaphilippe absoluut een stevige gooi naar de overwinning.

Voordeel voor lichtgewicht Pidcock

Natuurlijk is er ook nog de rijzende ster Tom Pidcock. In het veldrijden is hij nu al eventjes een gevestigde waarde en we weten allemaal dat ‘de mannen uit het veld’, het de laatste tijd meer dan uitstekend doen op de weg. Zo ook Pidcock. Met zijn 58 kilogram is de Brit trouwens een lichtgewicht tegenover zijn concurrenten en dat zou hem wel eens een groot voordeel kunnen opleveren op de Muur van Hoei. Tel dat op bij zijn uitstekende vorm en je weet dat Pidcock één van favorieten is.

Valverde is heer en meester in de Waalse Pijl

Of is het Alejandro Valverde die ons nog eens kan verbazen? Hij won voor het eerst in 2006 en tussen 2014 en 2017 was de Spanjaard ongenaakbaar op de Muur van Hoei. Dit jaar werd hij al eens vierde in de Ronde van Catalonië en hij kwam zelfs als eerste over de streep in de GP Indurain. Als Valverde nog een keertje wil schitteren, is dit de ideale gelegenheid.

Enkele bettips

De favoriet: Primož Roglič wint de Waalse Pijl (notering van 3.50)

De grote kanshebber: Julian Alaphilippe wint de Waalse Pijl (notering van 4.50)

De outsider: Tom Pidcock wint de Waalse Pijl (notering van 5.50)

De meester: Alejandro Valverde wint de Waalse Pijl (notering van 11.00)