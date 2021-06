"Niets kan me tegenhouden": Belgische mountainbikester slaakt zucht van opluchting en ligt weer op schema voor Tokio

De valpartij in Leogang zorgde toch even voor onrust in het kamp van de Belgische mountainbikester Githa Michiels. Ze zou toch de Olympische Spelen niet moeten missen, zeker? Zo'n vaart lijkt het gelukkig niet te lopen. Ze mag al opnieuw fietsen.

Githa Michiels kreeg eind vorige week te horen dat ze zeker naar de Olympische Spelen mag. Al dreigde een valpartij in de Wereldbekermanche in Oostennrijk even roet in het eten te gooien. Michiels sprak van een breukje en een plan over een comeback.

Inmiddels heeft Michiels een nieuwe update kunnen geven en die klinkt veel positiever. "Goed nieuws: ik mag opnieuw met de fiets rijden", deelt Michiels mee via Instagram. "Niets kan me tegenhouden. Zo blij met de best mogelijke medische staf! En ik ben ook heel blij met al jullie leuke berichtjes!"

Veel steun dus voor Michiels, die nu weer helemaal op schema lijkt te zitten voor de Olympische Spelen van Tokio. Bij haar eerste deelname aan de Olympische Spelen in Rio in 2016 werd Michiels 21ste in de cross-country.