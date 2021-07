Consternatie in het mountainbiken bij de vrouwen: 'De Plank' blijft nu wel liggen!

De ontbrekende plank die de valpartij van Mathieu van der Poel veroorzaakte blijft er vandaag tijdens de rit van de vrouwen wel liggen.

Om 8 uur wordt het mountainbiken bij de vrouwen gereden. Journalist Thijs Zonneveld heeft alvast een opvallende ontdekking gedaan.

“De plank (ja, dé plank) zal straks blijven liggen als de vrouwen beginnen aan hun olympische mtb-race. Wie het nog snapt, mag het zeggen”, schrijft hij op Twitter.

Er ontstond bij de mannenrit heel wat discussie over de bewuste plank. Die werd na de verkenning weggenomen, terwijl Mathieu van der Poel dacht dat die bleef liggen.

Het feit dat de plank er niet meer lag, heeft zijn zware tuimeling veroorzaakt. Van der Poel werd naar het ziekenhuis gebracht voor een check-up, maar hij had hield geen breuken of barstjes over aan de val.