Sven Nys moet slecht nieuws brengen over zijn zoon Thibau Nys: "Dachten even dat het gevaarlijk kon worden"

Sven en Thibau Nys weten opnieuw dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is. Er is slecht nieuws over Thibau: hij zal niet kunnen deelnemen aan de Ronde van Wallonië.

Deze etappewedstrijd duurt van 22 tot en met 26 juli. "Met heel veel ambitie zou hij daar gaan deelnemen. Het is een heel leuk rondje. Er zit ook geen tijdrit in, iets waar hij toch nog wel wat beperkt in is. Hij had er echt zijn zinnen op gezet, maar hij gaat 'm skippen", verkondigt Sven Nys in Derailleur, de podcast van Pickx Sports.

"Na zijn vierde plaats op het Belgisch Kampioenschap heeft hij vijf dagen vakantie genomen. Hij is naar Italië geweest. Zonder fiets, dat had hij al lang niet meer gedaan. Het was even nodig. Toen hij thuis kwam, is hij weer beginnen fietsen. Na drie dagen kreeg hij plots wat last aan zijn knie", onthult Sven Nys wat er aan de hand is.

MRI-scan voor Thibau Nys

"De dag nadien is hij dan toch vertrokken voor een stage in Girona. Hij dacht dat het wel beter ging gaan, maar ondervond daar ook nog altijd last. Dan hebben we de handrem opgetrokken. We hebben een MRI laten doen. Er is niets te zien op de scan. We hebben toch de voorzorgen genomen om voorzichtig terug op te bouwen."

Met een knieblessure kun je immers maar beter geen risico nemen. "Hij is nu terug aan het trainen. Op zich evolueert het in positieve zin, maar we dachten wel even dat het gevaarlijk kon worden. Vandaar dat we iets later het hem weer in competitie gaan komen", is de logische verklaring van vader Sven over zijn zoon Thibau.

Thibau Nys koerst wél in Polen

"Normaal maakt hij zijn rentrée in de Ronde van Polen." Dat is dus iets voor midden augustus: de Poolse rittenkoers gaat op 12 augustus van start.